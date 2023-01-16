Воинский учет и работодатели: как компании будут сообщать сотрудникам о необходимости явки в военкомат

С начала 2023 года работодатели должны вести персональный воинский учет на предприятии. Кто этим должен заниматься и какие обязательства это накладывает на бизнес?

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В соответствии с постановлением правительства от 30 декабря 2022 №1487, в Украине начинает действовать новый порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, о чем Фокус подробно пишет в своем новом обзоре "Новый порядок воинского учета. Что меняется для выехавших за рубеж, для женщин и работодателей".

Виолетта Монастырская, адвокат адвокатского объединения Legal Strategy уточняет, что согласно новому порядку воинского учета госорганы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации обязаны осуществлять:

отправку в семидневный срок со дня издания приказа о принятии на работу (обучение), увольнении с работы, завершении обучение (отчисления из учебного заведения) в соответствующие районные (городские) территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), органы СБУ, подразделения Службы внешней разведки сообщений об изменении учетных данных призывников, военнообязанных и резервистов;

оповещения по требованию ТЦК и СП, СБУ и Службы внешней разведки призывников, военнообязанных и резервистов об их вызове в соответствующие ТЦК и СП или службы.

На втором пункте стоит остановиться подробнее. Как объясняет в комментарии Фокусу Евгений Артюхов, старший партнер ЮК "A.S.A. Group", в соответствии с измененной процедурой оповещения о вызове работников в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) работодатель обязан предпринять следующие шаги:

выдать приказ (распоряжение) об уведомлении военнообязанных;

уведомить таких лиц под личную подпись относительно необходимости прибытия в соответствующий ТЦК и СП;

отправлять копию вышеупомянутого приказа в трехдневный срок в соответствующий ТЦК и СП.

"Ознакомление работника с таким приказом допускается с использованием средств электронных коммуникаций с наложением усовершенствованной электронной подписи или квалифицированной электронной подписи. А в период военного положения уведомление даже можно отправить в мессенджер, – разъясняет Евгений Артюхов. – И тогда работник, даже если он работает дистанционно или за границей, считается уведомленным о необходимости явки в ТЦК и СП должным образом, а в случае неявки автоматически становится правонарушителем и может привлекаться к ответственности".

[ + – ] Вести вонский учет на предприятии придется отделам кадров Фото: УНИАН

Остается разобраться, на кого на предприятии руководство теперь должно взвалить этот участок работы. Как уточняет Виолетта Монастырская, если на воинском учете состоит менее 500 сотрудников, обязанности по ведению учета возлагаются на представителя службы персонала, за что устанавливается доплата в размере до 50% от должностного оклада, а для госслужащих — в пределах экономии фонда оплаты труда.

Однако в крупных компаниях, где трудится более 500 военнообязанных, для ведения воинского учета требуется отдельная штатная единица или даже целый отдел, а именно:

от 501 до 2000 призывников, военнообязанных и резервистов — требуется один специалист по вопросам мобилизационной работы;

от 2001 до 4000 военнообязанных — два специалиста;

от 4001 до 7000 — три;

на каждые последующие от 1 до 3000 военнообязанных — по одному лицу дополнительно.

Стоит отметить, что в соответствии с новым порядком принять сотрудника на работу или обучение работники службы персонала могут только после его взятия на воинский учет.

Ранее Фокус писал о санкциях, которые могут последовать за уклонение от призыва.