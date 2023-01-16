Яйца, фрукты и бензин: почему выросли цены в 2022 году и что уберегло страну от гиперинфляции

Одним из последствий войны для украинцев стало обесценивание доходов из-за роста стоимости жизни. Согласно данным Госстата, цены выросли на 34,4%.

Related video

По данным Госстата инфляция за 12 месяцев 2022 года составила 26,6%. Однако, для украинцев с достатком ниже среднего, которые более половины своих доходов расходуют на еду, удар по кошельку оказался еще более ощутимым.

Ведь, как пишет Фокус в своем новом обзоре "Кушать — дорого. Сколько стоят продукты в Украине в начале 2023 года и почему растут цены", темпы подорожания продуктов питания заметно опережают инфляцию. Еда, по данным Госстата, за прошедший год выросла в цене на 34,4%. В гонке подорожания лидируют следующие продукты:

яйца куриные – +76%

фрукты – +73,8%

овощи – +51,8%

рыба – +45,8%

сахар – +31,0%

Подорожание продуктов питания красноречиво иллюстрирует условный "индекс оливье". Как писал Фокус со ссылкой на ученых Института аграрной экономики, за год популярный праздничный салат вырос в цене почти на 50%.

Однако, еще более от роста цен в 2022 году пострадали автомобилисты. Ведь по итогам года Госстат зафиксировал рост цен на топливо на уровне 69,4%. Да и в целом, цены на АЗС стали одним из главных драйверов раскрутки инфляции в 2022 году. Ведь топливная составляющая вносит вклад в себестоимость многих товаров и услуг.

[ + – ] Особенно сильный удар по кошельку ощутили автомобилисты - топливо за год подорожало почти на 70% Фото: УНИАН/Александр Синица

Как бы ни было тяжело украинским гражданам в 2022 году сводить концы с концами, показатель инфляции в сложившейся ситуации выглядит весьма умеренным. Ведь в условиях войны и кризиса в экономике рост цен мог бы приобрести неконтролируемый характер и на страну обрушилась бы гиперинфляция.

По словам Марии Репко, заместителя директора ЦЭС, сдерживанию инфляции в Украине способствовали следующие главные факторы:

фиксация обменного курса валют,

замораживание тарифов на жилищно-коммунальные услуги,

падение потребительского спроса.

По словам собеседницы Фокуса в ноябре-декабре 2022 года инфляцию также сдерживало увеличение предложения товаров, деоккупация Херсонщины, распродажа скоропортящихся продуктов и укрепление наличного курса гривны.

Уточним, наличный доллар в украинских банках и на черном рынке в январе 2023 года стоит 40,2-40,65 UAH/USD (покупка/продажа). На этом уровне наличный валютный рынок успокоился ближе к зиме. А ведь еще в сентябре 2022 года курс доллара на черном рынке однажды подскочил до 42,5-43,2 UAH/USD (покупка/продажа).

"Если бы цены на электроэнергию для населения были бы близки к рыночным, фактический показатель инфляции в Украине за 2022 год был бы на уровне 50%", — добавляет Дмитрий Чурин, директор аналитического департамента инвесткомпании Eavex Capital.

Важно

Год перемен. Как подорожают в 2023 году для украинцев газ, электроэнергия и бензин

Уточним, рыночную стоимость электроэнергии оплачивает бизнес, и для большинства компаний зимой 2022-2023 годов электричество обходится в 5-6 грн за кВт∙ч. Электроэнергия от генераторов стоит в разы дороже – более 20 грн за кВт∙ч. И эти расходы бизнес закладывает в стоимость товаров и услуг. Тем временем, население при потреблении до 250 кВт·ч платит за электроэнергию 1,44 грн за кВт·ч, а при превышении этого объема – 1,68 грн за кВт·ч.

О том, чего ожидать от цен в 2023 году Фокус пишет в новом обзоре "Кушать — дорого. Сколько стоят продукты в Украине в начале 2023 года, и почему растут цены". Ранее Фокус исследовал, сколько стоит новогодний стол и как он подорожал в сравнении с прошлым годом.