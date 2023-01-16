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Економіка Війна та гроші

Яйця, фрукти й бензин: чому зросли ціни у 2022 році та що вберегло країну від гіперінфляції

супермаркет
Фото: Кореспондент | Подорожчання продуктів більш ніж на третину боляче вдарило по гаманцю українців

Одним із наслідків війни для українців стало знецінення доходів через зростання вартості життя. За даними Держстату, ціни зросли на 34,4%.

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За даними Держстату, інфляція за 12 місяців 2022 року склала 26,6%. Проте для українців зі статком нижчим за середній, які більше половини своїх доходів витрачають на їжу, удар по гаманцю виявився ще відчутнішим.

Адже, як пише Фокус у своєму новому огляді "Їсти — дорого. Скільки коштують продукти в Україні на початку 2023 року та чому зростають ціни", темпи подорожчання продуктів харчування помітно випереджають інфляцію. Їжа, за даними Держстату, за минулий рік зросла на 34,4%. У гонці подорожчання лідирують такі продукти:

  • яйця курячі — +76%
  • фрукти — +73,8%
  • овочі — +51,8%
  • риба — +45,8%
  • цукор — +31,0%

Подорожчання продуктів харчування промовисто ілюструє умовний "індекс олів'є". Як писав Фокус із посиланням на вчених Інституту аграрної економіки, за рік популярний святковий салат зріс у ціні майже на 50%.

Проте ще більше від зростання цін у 2022 році постраждали автомобілісти. Адже за підсумками року Держстат зафіксував зростання цін на пальне на рівні 69,4%. Та й загалом ціни на АЗС стали одним із головних драйверів розкрутки інфляції у 2022 році. Адже паливна складова робить внесок у собівартість багатьох товарів і послуг.

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Особливо сильний удар по гаманцю відчули автомобілісти — паливо за рік подорожчало майже на 70%
Фото: УНІАН/Олександр Синиця

Як би не було важко українським громадянам у 2022 році зводити кінці з кінцями, показник інфляції в ситуації, що склалася, виглядає досить помірним. Адже в умовах війни та кризи в економіці зростання цін могло б набути неконтрольованого характеру, і на країну обрушилася б гіперінфляція.

За словами Марії Репко, заступниці директора ЦЕС, стримуванню інфляції в Україні сприяли такі головні чинники:

  • фіксація обмінного курсу валют,
  • заморожування тарифів на житлово-комунальні послуги,
  • падіння споживчого попиту.

За словами співрозмовниці Фокусу, в листопаді-грудні 2022 року інфляцію також стримувало збільшення пропозиції товарів, деокупація Херсонщини, розпродаж продуктів, що швидко псуються, і зміцнення готівкового курсу гривні.

Уточнимо, готівковий долар в українських банках і на чорному ринку в січні 2023 року коштує 40,2-40,65 UAH/USD (купівля/продаж). На цьому рівні готівковий валютний ринок заспокоївся ближче до зими. Адже ще у вересні 2022 року курс долара на чорному ринку одного разу підскочив до 42,5-43,2 UAH/USD (купівля/продаж).

"Якби ціни на електроенергію для населення були б близькими до ринкових, фактичний показник інфляції в Україні за 2022 рік був би на рівні 50%", — додає Дмитро Чурін, директор аналітичного департаменту інвесткомпанії Eavex Capital.

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Рік змін. Як подорожчають у 2023 році для українців газ, електроенергія та бензин

Уточнимо, ринкову вартість електроенергії оплачує бізнес, і для більшості компаній узимку 2022-2023 років електрика коштує 5-6 грн за кВт∙год. Електроенергія від генераторів коштує в рази дорожче — понад 20 грн за кВт∙год. І ці витрати бізнес закладає у вартість товарів і послуг. Водночас населення в разі споживанні до 250 кВт·год платить за електроенергію 1,44 грн за кВт·год, а за перевищення цього обсягу — 1,68 грн за кВт·год.

Про те, чого очікувати від цін у 2023 році, Фокус пише в новому огляді "Їсти — дорого. Скільки коштують продукти в Україні на початку 2023 року та чому зростають ціни". Раніше Фокус досліджував, скільки коштує новорічний стіл і як він подорожчав у порівнянні з минулим роком.