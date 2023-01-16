Яйця, фрукти й бензин: чому зросли ціни у 2022 році та що вберегло країну від гіперінфляції

Одним із наслідків війни для українців стало знецінення доходів через зростання вартості життя. За даними Держстату, ціни зросли на 34,4%.

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За даними Держстату, інфляція за 12 місяців 2022 року склала 26,6%. Проте для українців зі статком нижчим за середній, які більше половини своїх доходів витрачають на їжу, удар по гаманцю виявився ще відчутнішим.

Адже, як пише Фокус у своєму новому огляді "Їсти — дорого. Скільки коштують продукти в Україні на початку 2023 року та чому зростають ціни", темпи подорожчання продуктів харчування помітно випереджають інфляцію. Їжа, за даними Держстату, за минулий рік зросла на 34,4%. У гонці подорожчання лідирують такі продукти:

яйця курячі — +76%

фрукти — +73,8%

овочі — +51,8%

риба — +45,8%

цукор — +31,0%

Подорожчання продуктів харчування промовисто ілюструє умовний "індекс олів'є". Як писав Фокус із посиланням на вчених Інституту аграрної економіки, за рік популярний святковий салат зріс у ціні майже на 50%.

Проте ще більше від зростання цін у 2022 році постраждали автомобілісти. Адже за підсумками року Держстат зафіксував зростання цін на пальне на рівні 69,4%. Та й загалом ціни на АЗС стали одним із головних драйверів розкрутки інфляції у 2022 році. Адже паливна складова робить внесок у собівартість багатьох товарів і послуг.

[ + – ] Особливо сильний удар по гаманцю відчули автомобілісти — паливо за рік подорожчало майже на 70% Фото: УНІАН/Олександр Синиця

Як би не було важко українським громадянам у 2022 році зводити кінці з кінцями, показник інфляції в ситуації, що склалася, виглядає досить помірним. Адже в умовах війни та кризи в економіці зростання цін могло б набути неконтрольованого характеру, і на країну обрушилася б гіперінфляція.

За словами Марії Репко, заступниці директора ЦЕС, стримуванню інфляції в Україні сприяли такі головні чинники:

фіксація обмінного курсу валют,

заморожування тарифів на житлово-комунальні послуги,

падіння споживчого попиту.

За словами співрозмовниці Фокусу, в листопаді-грудні 2022 року інфляцію також стримувало збільшення пропозиції товарів, деокупація Херсонщини, розпродаж продуктів, що швидко псуються, і зміцнення готівкового курсу гривні.

Уточнимо, готівковий долар в українських банках і на чорному ринку в січні 2023 року коштує 40,2-40,65 UAH/USD (купівля/продаж). На цьому рівні готівковий валютний ринок заспокоївся ближче до зими. Адже ще у вересні 2022 року курс долара на чорному ринку одного разу підскочив до 42,5-43,2 UAH/USD (купівля/продаж).

"Якби ціни на електроенергію для населення були б близькими до ринкових, фактичний показник інфляції в Україні за 2022 рік був би на рівні 50%", — додає Дмитро Чурін, директор аналітичного департаменту інвесткомпанії Eavex Capital.

Важливо

Рік змін. Як подорожчають у 2023 році для українців газ, електроенергія та бензин

Уточнимо, ринкову вартість електроенергії оплачує бізнес, і для більшості компаній узимку 2022-2023 років електрика коштує 5-6 грн за кВт∙год. Електроенергія від генераторів коштує в рази дорожче — понад 20 грн за кВт∙год. І ці витрати бізнес закладає у вартість товарів і послуг. Водночас населення в разі споживанні до 250 кВт·год платить за електроенергію 1,44 грн за кВт·год, а за перевищення цього обсягу — 1,68 грн за кВт·год.

Про те, чого очікувати від цін у 2023 році, Фокус пише в новому огляді "Їсти — дорого. Скільки коштують продукти в Україні на початку 2023 року та чому зростають ціни". Раніше Фокус досліджував, скільки коштує новорічний стіл і як він подорожчав у порівнянні з минулим роком.