Бесплатные переводы и банковский счет: в Польше будет работать новый украинский банк

По словам соучредителя Олега Гороховского, сейчас в Польше проживает около 3 миллионов украинцев, и новый проект рассчитан именно на них. Запуск запланирован на конец первого квартала 2023 года.

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Проект Monobank появится на польском рынке под названием stereo by mono. Учредитель уже обо всем договорился с банком-партнером в Польше, сообщил в своем Telegram-канале соучредитель украинской компании Олег Гороховский.

По его словам, сейчас в Польше проживает около 3 миллионов украинцев. Новый проект рассчитан именно на них.

"Нам не терпится удивить их украинским уровнем банковского сервиса", – сказано в сообщении Олега Гороховского.

По данным издания Forbes, если в Украине финучреждение работает на базе "Универсал Банка", то в Польше украинский финтех будет сотрудничать дочерней компанией бельгийского банка Aion. Запуск stereo должен состояться в конце первого квартала 2023 года.

Стандартный онлайн-банкинг будет с таким функционалом:

бесплатный банковский счет; удаленная регистрация через "Дію";

меню и поддержка на украинском языке;

бесплатные переводы в Украину;

отсутствие комиссии за пополнение и снятие наличных;

бесплатная виртуальная карта; Физическую можно будет купить за 25 злотых;

поддержка Apple и Google Pay.

Как зарегистрироваться в stereo by mono

Для этого нужен PESEL (номер записи в польской системе регистрации населения). Также можно оставить заявку, после чего вам вышлют приглашение на бета-версию проекта.

Ранее Фокус писал, что последствия масштабных обстрелов снижают темпы роста спроса на банковские услуги в Украине, однако банковская система в целом оставалась высоколиквидной с начала полномасштабной войны.

Также Фокус рассказывал, возможен ли возврат к плавающему курсу в Украине. Так, по словам директора департамента монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Владимира Лепушинского, валютный рынок находится под влиянием многих факторов и событий, поэтому сложно спрогнозировать момент, когда произойдет переход от фиксированного к плавающему обменному курс