Бесплатные переводы и банковский счет: в Польше будет работать новый украинский банк
По словам соучредителя Олега Гороховского, сейчас в Польше проживает около 3 миллионов украинцев, и новый проект рассчитан именно на них. Запуск запланирован на конец первого квартала 2023 года.
Проект Monobank появится на польском рынке под названием stereo by mono. Учредитель уже обо всем договорился с банком-партнером в Польше, сообщил в своем Telegram-канале соучредитель украинской компании Олег Гороховский.
По его словам, сейчас в Польше проживает около 3 миллионов украинцев. Новый проект рассчитан именно на них.
"Нам не терпится удивить их украинским уровнем банковского сервиса", – сказано в сообщении Олега Гороховского.
По данным издания Forbes, если в Украине финучреждение работает на базе "Универсал Банка", то в Польше украинский финтех будет сотрудничать дочерней компанией бельгийского банка Aion. Запуск stereo должен состояться в конце первого квартала 2023 года.
Стандартный онлайн-банкинг будет с таким функционалом:
- бесплатный банковский счет; удаленная регистрация через "Дію";
- меню и поддержка на украинском языке;
- бесплатные переводы в Украину;
- отсутствие комиссии за пополнение и снятие наличных;
- бесплатная виртуальная карта; Физическую можно будет купить за 25 злотых;
- поддержка Apple и Google Pay.
Как зарегистрироваться в stereo by mono
Для этого нужен PESEL (номер записи в польской системе регистрации населения). Также можно оставить заявку, после чего вам вышлют приглашение на бета-версию проекта.
Ранее Фокус писал, что последствия масштабных обстрелов снижают темпы роста спроса на банковские услуги в Украине, однако банковская система в целом оставалась высоколиквидной с начала полномасштабной войны.
Также Фокус рассказывал, возможен ли возврат к плавающему курсу в Украине. Так, по словам директора департамента монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Владимира Лепушинского, валютный рынок находится под влиянием многих факторов и событий, поэтому сложно спрогнозировать момент, когда произойдет переход от фиксированного к плавающему обменному курс