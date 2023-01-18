Безкоштовні перекази та банківський рахунок: у Польщі працюватиме новий український банк
За словами співзасновника Олега Гороховського, зараз у Польщі мешкає майже 3 мільйони українців, і новий проєкт розрахований саме на них. Запуск заплановано на кінець першого кварталу 2023 року.
Проєкт Monobank з'явиться на польському ринку за назвою stereo by mono. Засновник уже про все домовився з банком-партнером у Польщі, повідомив у своєму Telegram-каналі співзасновник української компанії Олег Гороховський.
За його словами, зараз у Польщі проживає майже 3 мільйони українців. Новий проєкт розрахований саме на них.
"Нам не терпиться здивувати їх українським рівнем банківського сервісу", — сказано в повідомленні Олега Гороховського.
За даними видання Forbes, якщо в Україні фінустанова працює на базі "Універсал Банку", то в Польщі український фінтех співпрацюватиме з дочірньою компанією бельгійського банку Aion. Запуск stereo має відбутися наприкінці першого кварталу 2023 року.
Стандартний онлайн-банкінг буде з таким функціоналом:
- безкоштовний банківський рахунок; віддалена реєстрація через "Дію";
- меню та підтримка українською мовою;
- безкоштовні перекази в Україну;
- відсутність комісії за поповнення та зняття готівки;
- безкоштовна віртуальна картка; фізичну можна буде придбати за 25 злотих;
- підтримка Apple та Google Pay.
Як зареєструватися в stereo by mono
Для цього потрібний PESEL (номер запису в польській системі реєстрації населення). Також можна залишити заявку, після чого вам надішлють запрошення на бета-версію проєкту.
Раніше Фокус писав, що наслідки масштабних обстрілів знижують темпи росту попиту на банківські послуги в Україні, проте банківська система загалом залишалася високоліквідною з початку повномасштабної війни.
Також Фокус розповідав, чи можливе повернення до плаваючого курсу в Україні. Так, за словами директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу Нацбанку Володимира Лепушинського, валютний ринок перебуває під впливом багатьох факторів і подій, тому складно спрогнозувати момент, коли відбудеться перехід від фіксованого до плаваючого обмінного курсу.