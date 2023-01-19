Растаможить международные посылки будет проще: украинцам рассказали, как изменилась процедура

Благодаря изменениям на таможне должна ускориться процедура таможенных формальностей и доставка международных почтовых и международных экспресс-отправлений (МПО/МЭО) украинским получателям.

Related video

В Украине с 18 января 2023 года начали действовать отдельные положения закона, в рамках которого изменились правила декларирования перемещаемых товаров в международных почтовых и международных экспресс-отправлениях. Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Новые правила предусматривают:

представление временного реестра с начислением таможенных платежей, а также уплаты этих платежей в срок не более 30 дней с даты оформления соответствующего временного реестра;

представление дополнительного реестра с одновременной уплатой таможенных платежей;

представление только дополнительного реестра (в частности, если товары не подлежат налогообложению).

В ведомстве отмечают, что благодаря изменениям ускорится процедура таможенных формальностей и доставка международных почтовых и международных экспресс-отправлений (МПО/МЭО) украинским получателям.

Реестры будут подавать операторы почтовой связи или экспресс-перевозчики. Но, если суммарная фактурная стоимость будет составлять:

для товаров предприятий не больше 150 евро;

для товаров граждан не больше 10 тыс. евро.

Также в пресс-службе добавили, что лимит для получения МПО/МЭВ без облагания налогом на добавленную стоимость повысили со 100 до 150 евро. Это значит, что гражданам нужно будет оплачивать платежи с суммы превышающей 150 евро. Например, если товар был куплен за 180 евро, то платежи уплачиваются с суммы 30 евро.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Бюро экономической безопасности разоблачили чиновников таможни, которые организовали схему по хищению средств на экспорте украинского зерна. По версии следствия, к организации незаконного механизма присоединились более 10 чиновников, среди них заместитель начальника одного из департаментов Государственной таможенной службы, а также руководство Одесской таможни.

А в октябре 2022 года разоблачение схемы сокрытия товаров от уплаты таможенного сбора произошло на Одесской таможне. Так, в контейнерах были обнаружены элитные автомобили, техника, алкоголь и продукты питания длительного хранения на сумму не менее 47 млн грн.