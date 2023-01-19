Розмитнити міжнародні посилки буде простіше: українцям розповіли, як змінилася процедура

Завдяки змінам на митниці має прискоритися процедура митних формальностей та доставка міжнародних поштових та міжнародних експрес-відправлень (МПВ/МЕВ) українським отримувачам.

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В Україні з 18 січня 2023 року почали діяти окремі положення закону, в межах якого змінилися правила декларування товарів, що переміщуються в міжнародних поштових та міжнародних експрес-відправленнях. Про це УНН повідомила пресслужба Державної митної служби України.

Нові правила передбачають:

подання тимчасового реєстру з нарахуванням митних платежів, а також сплати цих платежів у строк не більше ніж 30 днів з дати оформлення відповідного тимчасового реєстру;

подання додаткового реєстру з одночасною сплатою митних платежів;

подання лише додаткового реєстру (зокрема, якщо товари не підлягають оподаткуванню).

У відомстві зазначають, що завдяки змінам прискориться процедура митних формальностей та доставка міжнародних поштових та міжнародних експрес-відправлень (МПВ/МЕВ) українським отримувачам.

Реєстри подаватимуть оператори поштового зв'язку або експрес-перевізники. Але, якщо сумарна фактурна вартість складатиме:

для товарів підприємств не більше ніж 150 євро;

для товарів громадян не більше ніж 10 тис. євро.

Також у пресслужбі додали, що ліміт для отримання МПВ/МЕВ без оподатковування податком на додану вартість підвищили зі 100 до 150 євро. Це означає, що громадянам потрібно буде сплачувати платежі із суми, що перевищує 150 євро. Наприклад, якщо товар куплено за 180 євро, то платежі сплачуються із суми 30 євро.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки викрили чиновників митниці, які організували схему розкрадання коштів на експорті українського зерна. За версією слідства, до організації незаконного механізму приєдналося понад 10 чиновників, серед них заступник начальника одного з департаментів Державної митної служби, а також керівництво Одеської митниці.

А у жовтні 2022 року викриття схеми приховування товарів від сплати митного збору відбулося на Одеській митниці. Так, у контейнерах було виявлено елітні автомобілі, техніку, алкоголь та продукти харчування тривалого зберігання на суму не менше від 47 млн грн.