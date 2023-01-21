Обвинили в "продаже электроэнергии": в Одессе мужчину оштрафовали на 17 тыс. грн за генератор

Обвинение в продаже электроэнергии связано с тем, что одессит фактически использовал свой копицентр в качестве коворкинга.

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В Одессе предпринимателя Дмитрия Осовского суд оштрафовал на 17 тыс. грн за то, что он за деньги предоставлял доступ к своему копицентру, который во время отключения электроэнергии работал от генератора. Об этом мужчина сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, штраф ему выписали сотрудники полиции якобы за то, что он продавал электроэнергию без лицензии. Мужчина пошел в суд, ведь случае, если генератор с мощностью менее 5 МВт, лицензия по закону не нужна. Но суд решил все же оштрафовать мужчину.

[ + – ] За работающий от генератора копицентр предпринимателю в Одессе выписали штраф Фото: Facebook/Дмитрий Осовский

"Меня все таки оштрафовали на 17 000 грн. Именем Украины. Спасибо. Ценю. Судья даже слушать не хотел. Что бы я ни говорил, вообще плевать. Дважды спрашивал: "у Вас все?". Вкратце. Мне вменяют статью 164 КУпАП (Там сказано "ведение предпринимательской деятельности без регистрации, лицензии или во время, когда лицензия закончилась")", – написал Осовский.

[ + – ] Украинцу выписали штраф за продажу электроэнергии Фото: Facebook

Обвинение в продаже электроэнергии связано с тем, что одессит фактически использовал свой копицентр в качестве коворкинга. Полиция приняла решение, что украинец фактически "продавал электроэнергию".

Отметим, что еще 16 декабря 2022 года глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что бизнесу при генерации до 5 МВт электроэнергии можно работать без лицензии.

Ранее Фокус рассказывал, нужно ли предпринимателем, которые используют генератор, платить экологический налог за выбросы загрязняющих веществ, в том числе — СО2, в атмосферный воздух.

Также Фокус разбирался в том, сколько топлива для генераторов разрешили хранить без лицензии. Депутаты прояснили спорные вопросы, связанные с использованием и ввозом в Украину электрогенераторов во время энергетического кризиса.