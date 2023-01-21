Обвинили в "продаже электроэнергии": в Одессе мужчину оштрафовали на 17 тыс. грн за генератор
Обвинение в продаже электроэнергии связано с тем, что одессит фактически использовал свой копицентр в качестве коворкинга.
В Одессе предпринимателя Дмитрия Осовского суд оштрафовал на 17 тыс. грн за то, что он за деньги предоставлял доступ к своему копицентру, который во время отключения электроэнергии работал от генератора. Об этом мужчина сообщил на своей странице в Facebook.
По его словам, штраф ему выписали сотрудники полиции якобы за то, что он продавал электроэнергию без лицензии. Мужчина пошел в суд, ведь случае, если генератор с мощностью менее 5 МВт, лицензия по закону не нужна. Но суд решил все же оштрафовать мужчину.
"Меня все таки оштрафовали на 17 000 грн. Именем Украины. Спасибо. Ценю. Судья даже слушать не хотел. Что бы я ни говорил, вообще плевать. Дважды спрашивал: "у Вас все?". Вкратце. Мне вменяют статью 164 КУпАП (Там сказано "ведение предпринимательской деятельности без регистрации, лицензии или во время, когда лицензия закончилась")", – написал Осовский.
Обвинение в продаже электроэнергии связано с тем, что одессит фактически использовал свой копицентр в качестве коворкинга. Полиция приняла решение, что украинец фактически "продавал электроэнергию".
Отметим, что еще 16 декабря 2022 года глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что бизнесу при генерации до 5 МВт электроэнергии можно работать без лицензии.
Ранее Фокус рассказывал, нужно ли предпринимателем, которые используют генератор, платить экологический налог за выбросы загрязняющих веществ, в том числе — СО2, в атмосферный воздух.
Также Фокус разбирался в том, сколько топлива для генераторов разрешили хранить без лицензии. Депутаты прояснили спорные вопросы, связанные с использованием и ввозом в Украину электрогенераторов во время энергетического кризиса.