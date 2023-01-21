Звинуватили у "продажі електроенергії": в Одесі чоловіка оштрафували на 17 тис. грн за генератор

Звинувачення у продажу електроенергії пов'язане з тим, що одесит фактично використав свій копіцентр як коворкінг.

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В Одесі підприємця Дмитра Осовського суд оштрафував на 17 тис. грн за те, що він за гроші надавав доступ до свого копіцентру, який під час відключення електроенергії працював від генератора. Про це чоловік повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, штраф йому виписали співробітники поліції за те, що він продавав електроенергію без ліцензії. Чоловік пішов до суду, адже у разі, якщо генератор із потужністю менше від 5 МВт, ліцензія за законом не потрібна. Але суд вирішив все ж таки оштрафувати чоловіка.

[ + – ] За копіцентр, що працює від генератора, підприємцю в Одесі виписали штраф Фото: Facebook/Дмитрий Осовский

"Мене все-таки оштрафували на 17 000 грн. Іменем України. Дякую. Ціню. Суддя навіть слухати не хотів. Що б я не казав, взагалі начхати. Двічі запитував: "У Вас все?". Коротко. Там сказано "ведення підприємницької діяльності без реєстрації, ліцензії або під час, коли ліцензія закінчилася", — написав Осовський.

[ + – ] Українцю виписали штраф за продаж електроенергії Фото: Facebook

Звинувачення у продажу електроенергії пов'язане з тим, що одесит фактично використав свій копіцентр як коворкінг. Поліція пртйняла рішення, що українець фактично "продав електроенергію".

Зазначимо, що ще 16 грудня 2022 року голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що бізнесу при генерації до 5 МВт електроенергії можна працювати без ліцензії.

Раніше Фокус розповідав, чи потрібно підприємцям, які використовують генератор, сплачувати екологічний податок за викиди забруднювальних речовин, зокрема СО2, в атмосферне повітря.

Також Фокус розбирався, скільки палива для генераторів дозволили зберігати без ліцензії. Депутати прояснили спірні питання, пов'язані з використанням та ввезенням в Україну електрогенераторів під час енергетичної кризи.