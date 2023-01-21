"Превращается в гигантский Иран": эксперт оценил эффективность санкций против РФ

По словам бывшего главного экономиста МВФ Кеннета Рогоффа, в России лгут, что санкционные планы Запада не оправдались, потому как РФ из-за ограничений уже лишилась части своих доходов.

Related video

После полномасштабного вторжения в Украину российская экономика регрессирует быстрыми темпами из-за масштабных санкций со стороны Запада. Однако в дальнейшем экономические проблемы РФ могут еще больше усугубится, рассказал бывший главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Кеннет Рогофф во время Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, международные санкции оказывают серьезное влияние на экономику РФ, поэтому в будущем страна рискует превратиться в "гигантский Иран".

"Посмотрите на Иран, посмотрите на Северную Корею, посмотрите на Венесуэлу, посмотрите на Кубу, вот куда движется Россия", — сказал Рогофф.

Он назвал ложью все заявления Кремля о том, что международные санкции Запада не работают и все планы Европы в этом вопросе провалились. Например, РФ уже лишилась части своих доходов, что свидетельствует о замедлении производства и других секторов экономики.

"Если долго держать санкции и делать их все сильнее и сильнее, они работают", — подчеркнул он.

Кеннет Рогофф также считает, что международные санкции, в итоге, могут спровоцировать попытку сменить власть в России, хотя сами санкции носят кумулятивный эффект. Поэтому Западу нужно подумать над тем, чтобы продлить ограничения против РФ в случае победы Украины в войне.

Тем временем стало известно, что страны G7 и ЕС планируют в марте 2023 пересмотреть ценовые ограничения на российскую нефть. Так, с 5 февраля 2023 года коалиция планирует, что будет действовать сразу два "потолка цен": один — для продуктов, которые обычно торгуются с премией к сырой нефти, например дизельное топливо или бензин, а другой — для продуктов, которые торгуются с дисконтом к сырой нефти, таких как мазут.

Также Фокус писал, что в январе 2023 года самыми крупными импортерами нефти из Российской Федерации стали Индия и Китай. Так, с 1 по 15 января текущего года экспорт российской нефти из портов Балтийского моря в азиатские страны вырос на 27% в сравнении с тем же периодом декабря 2022 года. Это значит, что в первые недели января РФ экспортировала в Азию 2,8 миллиона тонн нефти.