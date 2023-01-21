"Перетворюється на гігантський Іран": експерт оцінив ефективність санкцій проти РФ

За словами колишнього головного економіста МВФ Кеннета Рогоффа, в Росії брешуть, що санкційні плани Заходу не виправдалися, тому що РФ через обмеження вже втратила частину своїх доходів.

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Після повномасштабного вторгнення в Україну російська економіка регресує швидкими темпами через масштабні санкції з боку Заходу. Однак надалі економічні проблеми РФ можуть ще більше посилитись, розповів колишній головний економіст Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кеннет Рогофф під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

За його словами, міжнародні санкції серйозно впливають на економіку РФ, тому в майбутньому країна ризикує перетворитися на "гігантський Іран".

"Погляньте на Іран, подивіться на Північну Корею, подивіться на Венесуелу, подивіться на Кубу, ось куди рухається Росія", — сказав Рогофф.

Він назвав брехнею всі заяви Кремля про те, що міжнародні санкції Заходу не працюють і всі плани Європи щодо цього питання провалилися. Наприклад, РФ уже втратила частину своїх доходів, що свідчить про уповільнення виробництва та інших секторів економіки.

"Якщо довго тримати санкції і робити їх все сильніше і сильніше, вони працюють", — наголосив він.

Кеннет Рогофф також вважає, що міжнародні санкції в результаті можуть спровокувати спробу змінити владу в Росії, хоча самі санкції мають кумулятивний ефект. Тому Заходу треба подумати над тим, щоби продовжити обмеження проти РФ у разі перемоги України у війні.

Тим часом стало відомо, що країни G7 і ЄС планують у березні 2023 переглянути цінові обмеження на російську нафту. Так, з 5 лютого 2023 року коаліція планує, що діятиме одразу дві "стелі цін": одна — для продуктів, які зазвичай торгуються з премією до сирої нафти, наприклад дизельне паливо чи бензин, а інша — для продуктів, що торгуються з дисконтом до сирої нафти, таких як мазут.

Також Фокус писав, що в січні 2023 найбільшими імпортерами нафти з Російської Федерації стали Індія і Китай. Так, з 1 по 15 січня поточного року експорт російської нафти з портів Балтійського моря до азіатських країн зріс на 27% порівняно з тим самим періодом грудня 2022 року. Це означає, що у перші тижні січня РФ експортувала до Азії 2,8 мільйона тонн нафти.