Два города Украины закупили OSB-плиты выше рыночной стоимости, — расследование (инфографика)

Если в Суммах за единицу товара заплатили 367 гривен, то в Никополе одну OSB-плиту покупали уже по цене в 720 грн.

Related video

В городах Никополе (Днепропетровская область) и Николаеве городские власти закупили OSB-плиты для ремонта поврежденных от взрывов помещений по неаргументированно высоким ценам. Об этом сообщает Центр журналистских расследований.

Расследователи проанализировали информацию из системы ProZorro по закупкам OSB-плит за счет местных бюджетов и составили на ее основе инфографику.

[ + – ] Журналисты проанализировали, по какой цене приобрели ориентрированно-стружистые плиты в разных регионах

Какую цену заплатили за ремонтные материалы в Никополе

Как видно по столбчатой диаграмме, дороже всего за лист ориентированно-стружистой плиты заплатили в Никополе. Та он обошелся в 720 грн.

Проанализировав данные, журналисты ЦЖР сделали вывод, что КП "Городская жилищно-коммунальная инспекция" в Никополе заплатило физлицу-предпринимателю Андрею Мешкову более 5 млн грн за 6964 плиты.

Таким образом, Никополь заплатил за необходимые ремонтные материалы саму высокую цену из всех других регионов.

При этом закупка была произведена без конкурса и без привлечения электронной системы.

Сколько обошлась одна плита OSB в Николаеве

В Николаеве за аналогичный товар тоже переплатили. Там лист OSB обошелся городским властям в 695 грн.

Департамент градостроительства, архитектуры и капитального строительства Николаевской ОВА в декабре приобрел у ООО "Мастер Строй-Монтаж" 10000 OSB-плит за 6,95 млн грн.

Как и в Никополе, стройматериалы тут закупили в обход тендера.

Херсон: за сколько приобрели необходимый товар там

Херсонская областная коммунальная аварийно-спасательная служба в декабре 2022 года закупила 193 тыс. листов OSB-плит на сумму 80,9 млн. грн у ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "С"-ПРОМ".

Таким образом, один образец товара обошелся городскому бюджету в 420 грн.

К слову, в Херсоне тоже произвели закупку ремонтных материалов без привлечения электронной системы.

По какой цене купили OSB-плиты в Суммах

Департамент гражданской защиты населения Сумской ОВА в ноябре 2022 года купил у физлица-предпринимателя 960 листов стройматериала на общую сумму 423 тыс. грн. Одна OSB-плита обошлась городскому бюджету по самой низкой цене — она составила 367 грн.

Также Сумы перед закупкой провели полный тендер с участием семи поставщиков.

Напомним, 21 января стало известно, что Минобороны закупает продукты для военных в два раза дороже, чем в магазине. Судя по документам, которые обнародовали журналисты, ведомство заказало яйца по 17 грн за штуку и картошку по 22 грн за кг, хотя в Киеве розничная цена составляет 7 и 9 грн соответственно.

Фокус также писал, что в начале января Кабмин отказался от аукционов на онлайн-площадке Prozorro. Такое решение приняли из-за частых отключений света.