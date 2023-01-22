Два міста України закупили OSB-плити вище за ринкову вартість, — розслідування (інфографіка)

Якщо в Сумах за одиницю товару заплатили 367 гривень, то у Нікополі одну OSB-плиту купували вже за ціною 720 грн.

Related video

У містах Нікополі (Дніпропетровська область) та Миколаєві міська влада закупила OSB-плити для ремонту пошкоджених від вибухів приміщень за неаргументовано високими цінами. Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань.

Розслідувачі проаналізували інформацію із системи ProZorro щодо закупівель OSB-плит за рахунок місцевих бюджетів і склали на її основі інфографіку.

[ + – ] Журналісти проаналізували, за якою ціною придбали орієнтовано-стружкові плити у різних регіонах

Яку ціну заплатили за ремонтні матеріали у Нікополі

Як видно по стовпчастій діаграмі, найдорожче за лист орієнтовано-стружкової плити заплатили у Нікополі. Там він обійшовся у 720 грн.

Проаналізувавши дані, журналісти ЦЖР зробили висновок, що КП "Міська житлово-комунальна інспекція" у Нікополі заплатило фізособі-підприємцю Андрію Мєшкову понад 5 млн грн за 6964 плити.

Таким чином Нікополь заплатив за необхідні ремонтні матеріали найвищу ціну з усіх інших регіонів.

При цьому закупівлю було здійснено без конкурсу та без залучення електронної системи.

Скільки обійшлася одна плита OSB у Миколаєві

У Миколаєві за аналогічний товар також переплатили. Там лист OSB коштував міській владі 695 грн.

Департамент містобудування, архітектури та капітального будівництва Миколаївської ОВА у грудні придбав у ТОВ "Майстер Буд-Монтаж" 10000 OSB-плит за 6,95 млн грн.

Як і в Нікополі, будматеріали тут закупили в обхід тендеру.

Херсон: за скільки придбали необхідний товар там

Херсонська обласна комунальна аварійно-рятувальна служба у грудні 2022 року закупила 193 тис. аркушів OSB-плит на суму 80,9 млн. грн. у ТОВ "ІНЖЕНЕРНА КОМПАНІЯ "С"-ПРОМ".

Таким чином, один зразок товару коштував міському бюджету 420 грн.

До речі, у Херсоні також здійснили закупівлю ремонтних матеріалів без залучення електронної системи.

За якою ціною купили OSB-плити у Сумах

Департамент цивільного захисту населення Сумської ОВА у листопаді 2022 року купив у фізособи-підприємця 960 аркушів будматеріалу на загальну суму 423 тис. грн. Одна OSB-плита коштувала міському бюджету за найнижчою ціною — вона становила 367 грн.

Також Суми перед закупівлею провели повний тендер за участю семи постачальників.

Нагадаємо, 21 січня стало відомо, що Міноборони закуповує продукти для військових у два рази дорожче, ніж у магазині. Судячи з документів, які оприлюднили журналісти, відомство замовило яйця по 17 грн за штуку та картоплю по 22 грн за кг, хоча у Києві роздрібна ціна становить 7 та 9 грн відповідно.

Фокус також писав, що на початку січня Кабмін відмовився від аукціонів на онлайн-майданчику Prozorro. Таке рішення ухвалили через часті відключення світла.