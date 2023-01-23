Иначе проблем неизбежать: советник главы Нацбанка объяснил важность отмены фиксированного курса

Пока что курс гривны даже в условиях войны держится благодаря финансовой поддержке от иностранных партнеров. Но поддержка не будет вечной и Украине нужно подготовиться к такому сценарию.

Related video

Официальный курс доллара в Украине был заморожен практически сразу после полномасштабного вторжения ВС РФ, но украинским властям нужно постепенно возвращаться к плавающему курсообразованию. Все потому, что жесткое регулирование может повторить ситуацию 2014 года, заявил в интервью изданию "Forbes Украина" советник главы Нацбанка Юрий Городниченко.

По его словам, в конце 2023 года ожидается, что курс будет составлять 42 грн/$. Значит, даже с учетом фиксированного курса в 36,6 грн/$ экономические агенты считают, что девальвация гривны точно произойдет. А длительная фиксация может привести к кризису, как в 2014 году.

"При Януковиче фиксированный курс защищали очень долго. Это кончилось катастрофой. Поэтому важно не доводить до крайнего предела и выходить из фиксированного курса очень постепенно. Сейчас у Украины, в отличие от 2014-го года, есть ресурсы для этого", – рассказал Юрий Городниченко.

Он также отметил, что сейчас гривна держится благодаря финансовой поддержке от иностранных партнеров. Но такая ситуация не будет постоянной, так что Украине нужно подготовиться к такому сценарию.

"Теперь представим ситуацию, что по тем или иным причинам наши партнеры не смогут оказывать Украине финансовую помощь. Мы сразу окажемся в очень тяжелых обстоятельствах, когда возможности защищать гривну будут таять очень быстро. К этому нужно быть готовым", – подчеркнул эксперт.

При этом Юрий Городниченко отметил, что еще в ноябре 2022 года предлагал НБУ отказаться от фиксированного курса и ввести альтернативный вариант, который позволит контролировать инфляцию и постепенно переходить к "плаванию".

"Я предложил модель с плавающим курсом, но с ограничением колебания в течение дня. К тому же это не означает автоматической девальвации: гривна может укрепляться или оставаться на плюс-минус одном уровне", — отметил он.

Какой курс в украинских банках сейчас

По состоянию на понедельник, 23 января, доллар в крупных банках торгуется по такому курсу:

ПриватБанк — 39,3 грн/долл;

Ощадбанк — 40,2 грн/долл;

Райффайзен Банк — 39,9 грн/долл;

Укргазбанк — 39,8 грн/долл;

ПУМБ — 40,0 грн/долл.

Напомним, в июле 2022 года Национальный банк Украины опустил курс гривны к доллару США на 25%, сейчас он составляет 36,5686 грн. В ведомстве объяснили это изменениями фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны и укреплении доллара США по отношению к другим валютам.

Отметим также, что несколько дней назад директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский рассказал, что регулятор пока не собирается отказываться от фиксированного курса доллара.

Еще Фокус писал, что Бразилия и Аргентина со следующей недели собираются начать подготовительные работы для создания общей валюты для экономического усиления региона. Новую общую валюту Бразилия предлагает назвать sur [c испанского — "юг"].