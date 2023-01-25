Абонплата за газ: какими будут тарифы за доставку газа в разных регионах

Если часто пользоваться газом, то и тариф за доставку будет внушительным. Если же постараться экономить - то платежки за тариф не будут сильно внушительными.

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Как известно, в первый день 2023 года украинские облгазы сделали перерасчет объемов потребленного газа. Это значит, что в ежемесячном платеже за распределение газа на 2023 год будут считать количество потребленных кубов газа с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года.

По данным на сайте "Минфина", тарифы на распределение газа в 2023 году будут следующими:

"Винницагаз" — 2,11 грн за кубический метр в месяц

"Волыньгаз" — 1,88 грн

"Гадячгаз" — 2,39 грн

"Днепрогаз" — 1,08 грн

"Днепропетровскгаз" — 1,51 грн

"Донецкоблгаз" — 1,42 грн

"Житомиргаз" — 2,04 грн.

"Закарпатгаз" — 2,39 грн.

"Запорожгаз" — 1,10 грн.

"Ивано-Франковскгаз" — 2,23 грн.

"Киевгаз" — 0,38 грн.

"Киевоблгаз" — 1,79 грн.

"Кировоградгаз"/ООО "Газораспределительные сети Украины" — 1,79 грн.

"Коростышевгаз" — 2,18 грн.

"Кременчуггаз" — 0,55 грн.

"Криворожгаз" — 0,64 грн.

"Лубныгаз" — 2,39 грн.

"Луганскгаз" — 1,88 грн.

"Львовгаз" — 2,03 грн.

"Мариупольгаз" — 1,74 грн.

"Мелитопольгаз" — 2,21 грн.

"Николаевгаз" — 2,39 грн.

"Одессагаз" — 1,31 грн.

"Полтавагаз" — 2,11 грн.

"Ровногаз" — 1,85 грн.

"Сумыгаз" — 1,61 грн.

"Тернопольгаз" — 2,10 грн.

"Тернопольгоргаз" — 0,96 грн.

"Тисменицагаз" — 2,39 грн.

"Уманьгаз" — 2,34 грн.

"Харьковгаз" — 2,39 грн.

"Харьковгоргаз" — 0,52 грн.

"Херсонгаз" — 1,94 грн.

"Хмельницкгаз" — 1,85 грн.

"Черкассыгаз" — 0,68 грн.

"Черновцыгаз" — 2,39 грн.

"Черниговгаз" — 2,11 грн.

"Шепетовкагаз" — 1,28 грн.

ГП "Новораздельное ДГХП "Сера" — 1,45 грн.

ООО "Газовик" — 2,15 грн.

ООО "Газснабсервис" — 2,95 грн.

ГП "Кременецкое УРПГ" — 1,63 грн.

ООО "Спектргаз" — 2,82 грн.

Отметим, что те потребители, которые с 1 октября 2021 по 30 сентября 2022 нечасто пользовались газом по сравнению с предыдущим газовым годом, теперь в 2023 году будут платить за распределение меньше. А тем, кто увеличил потребление, наоборот — придется платить дороже. Не оплачивать квитанции за доставку газа квитанции могут только те потребители, которым вообще перекрыли газовую трубу. Однако эти работы должны быть подтверждены соответствующим актом.

Ранее Фокус рассказывал, как украинцы могут самостоятельно подсчитать, сколько они будут платить за доставку газа в 2023 году. Также напомним, что компания "Нафтогаз" будет поставлять топливо некоторым украинцам по льготной цене. Речь идет о жителях общежитий: они будут покупать газ по цене 7,42 грн за кубометр с учетом НДС, но без стоимости доставки до 31 марта 2023 года.