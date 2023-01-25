Абонплата за газ: якими будуть тарифи за доставку газу в різних регіонах

Якщо часто користуватися газом, то й тариф за доставку буде значним. Якщо ж постаратися економити — то платіжки за тариф не будуть дуже значними.

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Як відомо, першого дня 2023 року українські облгази зробили перерахунок обсягів спожитого газу. Це означає, що у щомісячному платежі за розподіл газу на 2023 рік рахуватимуть кількість спожитих кубів газу з 1 жовтня 2021 року до 30 вересня 2022 року.

За даними на сайті " Мінфіну ", тарифи на розподіл газу у 2023 році будуть наступними:

"Вінницягаз" — 2,11 грн за кубічний метр на місяць

"Волиньгаз" — 1,88 грн

"Гадячгаз" — 2,39 грн

"Дніпрогаз" — 1,08 грн

"Дніпропетровськгаз" — 1,51 грн

"Донецькоблгаз" — 1,42 грн

"Житомиргаз" — 2,04 грн.

"Закарпатгаз" — 2,39 грн.

"Запоріжгаз" — 1,10 грн.

"Івано-Франківськгаз" — 2,23 грн.

"Київгаз" — 0,38 грн.

"Київоблгаз" — 1,79 грн.

"Кіровоградгаз"/ТОВ "Газорозподільні мережі України" — 1,79 грн.

"Коростишівгаз" — 2,18 грн.

"Кременчукгаз" — 0,55 грн.

"Криворіжгаз" — 0,64 грн.

"Лубнигаз" — 2,39 грн.

"Луганськгаз" — 1,88 грн.

"Львівгаз" — 2,03 грн.

"Маріупольгаз" — 1,74 грн.

"Мелітопольгаз" — 2,21 грн.

"Миколаївгаз" — 2,39 грн.

"Одесагаз" — 1,31 грн.

"Полтавагаз" — 2,11 грн.

"Рівнегаз" — 1,85 грн.

"Сумигаз" — 1,61 грн.

"Тернопільгаз" — 2,10 грн.

"Тернопільміськгаз" — 0,96 грн.

"Тисменицягаз" — 2,39 грн.

"Уманьгаз" — 2,34 грн.

"Харківгаз" — 2,39 грн.

"Харківміськгаз" — 0,52 грн.

"Херсонгаз" — 1,94 грн.

"Хмельницькгаз" — 1,85 грн.

"Черкасигаз" — 0,68 грн.

"Чернівцігаз" — 2,39 грн.

"Чернігівгаз" — 2,11 грн.

"Шепетівкагаз" — 1,28 грн.

ДП "Новороздільне ДДХП "Сірка" — 1,45 грн.

ТОВ "Газовик" — 2,15 грн.

ТОВ "Газпостачсервіс" — 2,95 грн.

ДП "Кременецьке УРПГ" — 1,63 грн.

ТОВ "Спектргаз" — 2,82 грн.

Зазначимо, що ті споживачі, які з 1 жовтня 2021 року по 30 вересня 2022 року нечасто користувалися газом порівняно з попереднім газовим роком, тепер у 2023 році платитимуть за розподіл менше. А тим, хто збільшив споживання, навпаки, доведеться платити більше. Не оплачувати квитанції за доставку газу можуть лише ті споживачі, яким загалом перекрили газову трубу. Однак ці роботи мають бути підтверджені відповідним актом.

Раніше Фокус розповідав, як українці можуть самостійно підрахувати, скільки вони платитимуть за доставку газу в 2023 році. Також нагадаємо, що компанія "Нафтогаз" постачатиме паливо деяким українцям за пільговою ціною. Йдеться про мешканців гуртожитків: вони купуватимуть газ за ціною 7,42 грн. за кубометр з урахуванням ПДВ, але без вартості доставки до 31 березня 2023 року.