Скільки платити за доставку газу у 2023 році: формула і тариф

Формула залишилася така сама, але сума платежу за доставку газу може відрізнятися, оскільки змінились дані газового року, не змінився і сам стариф на розподіл газу під час війни

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У 2023 році щомісячна плата за доставку газу залежатиме від споживання газу впродовж минулого газового року: з 1 жовтня 2021 року по 30 вересня 2022 року. Через це сума в платіжках може суттєво змінитися, повідомляє пресслужба компанії "Київгаз".

Скільки доведеться платити

Раніше для оплати за розподіл газу діяла така формула:

щомісячна плата за доставлення = тариф облгазу* (куби за період з 1 жовтня 2020 року по 30 вересня 2021 року) / 12.

Але з 1 січня враховують вже інші дані споживання газу:

щомісячна плата за доставлення = тариф облгазу * (куби за період з 1 жовтня 2021 року по 30 вересня 2022 року) / 12.

Менше зможуть платити ті споживачі, які з 1 жовтня 2021 року по 30 вересня 2022 року зменшили споживання газу, якщо порівнювати з попереднім газовим роком, та навпаки. При цьому обов’язковий мінімальний об’єм газу, за розподіл якого треба буде платити, залежить від газового обладнання, встановленого в помешканні споживача. Наприклад:

39 кубометрів за рік — для об’єкта побутового споживача, де природним газом активно користуються тільки щоби приготувати їжу;

126 кубометрів за рік — для об’єкта побутового споживача, де природний газ використовується, щоби підігріти воду і приготувати їжу;

314 кубометрів за рік — для об’єкта побутового споживача, де природний газ використовується комплексно – для опалення, або об’єкта споживача, що не є побутовим.

Як розрахувати тариф

Чинний тариф на розподіл для АТ "Київгаз" становить 0,384 грн за куб.м в місяць. Тобто: 120 куб. м / 12 міс.х0,384 грн = 3,84 грн. Отже, щомісячна плата за розподіл блакитного палива для такого споживача становить 3,84 грн на місяць

Не зважати на квитанції можуть тільки ті споживачі, яким взагалі перекрили газову трубу. Але ці роботи мають бути підтверджені відповідним актом.

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