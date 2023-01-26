Чтобы в квартирах был свет: в Украине готовят проект передачи электричества от энергокораблей

Меморандум о сотрудничестве в сфере электроснабжения и использования плавучих электростанций для преодоления энергодефицита в Украине с турецкой Karpowership уже подписала государственная "Энергетическая компания Украины".

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Государственный энерготрейдер "ЭКУ" подписал с турецкой компанией меморандум, цель которого – разработать совместно с национальными и международными организациями проект финансирования и запуска 500 МВт электрической мощности от энергокораблей. Об этом сообщила пресс-служба компании "ЭКУ".

По данным компании, мощности 500 МВт должно хватить для того, чтобы обеспечить электроэнергией 1 млн. семей в Украине.

В сообщении "ЭКУ" сказано, что сегодня рассматриваются, в частности, варианты расположения энергокораблей у берегов Молдовы и Румынии, присоединение к их электросетям и передаче электроэнергии в энергосистему Украины через межгосударственные линии электропередачи. Для оценки этой возможности планируется привлечь правительства Молдовы и Румынии.

"Энергокорабли являются быстрым, надежным и гибким решением для уменьшения дефицита электроэнергии в стране, и мы готовы поддержать Украину в получении необходимой энергии как можно быстрее", — отметила Зейнеп Харези, коммерческий директор Karpowership.

Как подчеркнул генеральный директор "ЭКУ" Виталий Бутенко, энергосистема Украины подверглась 12 массированным российским атакам, и дефицит электроэнергии в результате повреждения генерирующей инфраструктуры Украины растет.

"Технология Karpowership позволяет относительно быстро развернуть новые генерирующие мощности с целью целевого направления в украинскую сеть. Это может привести к изменению парадигмы разрешения энергетического кризиса в Украине во время российских атак на инфраструктуру", — отметил Бутенко.

Напомним, в ноябре турецкая компания Karpowership предложила направить в Украину корабли-электростанции, чтоб помочь украинцам преодолеть последствия блэкаута, спровоцированного ракетными обстрелами ВС РФ.