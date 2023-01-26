Щоб у квартирах було світло: в Україні готують проєкт передачі електрики від енергокораблів

Меморандум про співпрацю у сфері електропостачання та використання плавучих електростанцій для подолання енергодефіциту в Україні з турецькою Karpowership вже підписала державна "Енергетична компанія України".

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Державний енерготрейдер "ЕКУ" підписав із турецькою компанією меморандум, мета якого — розробити спільно з національними та міжнародними організаціями проєкт фінансування та запуску 500 МВт електричної потужності від енергокораблів. Про це повідомила пресслужба компанії "ЕКУ".

За даними компанії, потужності 500 МВт має вистачити для забезпечення електроенергією 1 млн сімей в Україні.

У повідомленні "ЕКУ" сказано, що сьогодні розглядаються, зокрема, варіанти розташування енергокораблів біля берегів Молдови та Румунії, приєднання до їх електромереж та передачі електроенергії в енергосистему України через міждержавні лінії електропередачі. Для оцінки цієї можливості планується залучити уряди Молдови та Румунії.

"Енергокораблі є швидким, надійним та гнучким рішенням для зменшення дефіциту електроенергії в країні, і ми готові підтримати Україну в отриманні необхідної енергії якнайшвидше", — зазначила Зейнеп Харезі, комерційна директорка Karpowership.

Як наголосив генеральний директор "ЕКУ" Віталій Бутенко, енергосистема України зазнала 12 масованих російських атак, і дефіцит електроенергії внаслідок пошкодження генерувальної інфраструктури України зростає.

"Технологія Karpowership дозволяє відносно швидко розгорнути нові генеруючі потужності з метою цільового спрямування до української мережі. Це може призвести до зміни парадигми розв'язання енергетичної кризи в Україні під час російських атак на інфраструктуру", — зазначив Бутенко.

Нагадаємо, у листопаді турецька компанія Karpowership запропонувала направити в Україну кораблі-електростанції, щоб допомогти українцям подолати наслідки блекауту, спровокованого ракетними обстрілами ЗС РФ.