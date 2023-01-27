Starlink, зарядные станции, пауэрбанки: как купить за границей и получить по почте

Почтовые операторы уже поставили на поток доставку из европейских онлайн-магазинов дефицитного энергооборудования без пошлины и НДС. Каковы нюансы оформления отравлений и стоимость доставки из ЕС в Украину.

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В Украине с ноября действует льготный режим ввоза в страну генераторов, зарядных станций, Starlink и другого оборудования, которое помогает пережить частые отключения электроэнергии. Как пишет Фокус в своем обзоре "Генератор по почте. Как покупать за границей и ввозить без налогов дефицитное энергооборудование", чтобы приобрести за рубежом, скажем, зарядную станцию без пошлины и НДС, совсем не обязательно выезжать из Украины — почтовые операторы уже отладили отправку энергооборудования из ЕС в Украину.

В частности, для заказа товаров через "НП Шопинг" украинцам доступны онлайн-магазины следующих европейских стран:

Италия

Турция

Великобритания

Германия

Польша

Франция

Испания

Чехия

Другой оператор рынка доставки – компания Meest – предлагает ввезти в Украину генераторы и другие электрогенерирующие устройства без пошлины и НДС из следующих онлайн-магазинов Европы:

Amazon.de

Allegro.pl

OTTO

Alternate

ebay

В пресс-службе "Новой пошты" уточняют, что покупки стоимостью до 150 евро декларировать не нужно, а для энергооборудования от 150 евро, которое освобождено от налогов, процедуры растаможки и декларирования происходят в соответствии с действующим законодательством. То есть, при растаможке энергооборудования по льготной процедуре пошлины и НДС условно начисляются, но фактически их уплата не происходит.

Чтобы брокер "Новой пошты Глобал" смог оперативно растаможить товар, для его декларирования покупателю необходимо предоставить следующие документы:

чек

паспорт

идентификационный код

Освобождение от налогов (пошлины в 10% и НДС в 20%) позволяет существенно сэкономить. Однако, картину омрачает цена доставки, которая довольно высока. Чтобы узнать ее ориентировочную стоимость, в "Новой поште" советуют воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте компании. Для расчетов нужно указать следующие параметры, от которых зависит цена:

вес

стоимость товара

страну, из которой будет производится отправка

В пример в "Новой поште" приводят расчеты стоимости доставки следующих товаров:

Starlink из Польши или Чехии весом 8,5 кг: $51 по курсу НБУ (1865 грн)

пауэрбанк из Польши или Чехии весом 0,5 кг: $5 (182,84 грн)

источник бесперебойного питания до 10 кг: $60 (2194,12 грн)

[ + – ] Украинцы часто заказывают из-за рубежа интернет-модули Starlink, трудно доступные на украинском рынке

Доставку генераторов весом до 30 кг из Польши, в соответствии с информацией на сайте "Новой пошты", осуществят по стандартному тарифу 70 злотых (около 600 грн). Однако, вес большинства генераторов от 3-5 кВт составляет 40-50 кг и более, а за их доставку нужно платить по 5 злотых (42,65 грн) за каждый килограмм веса. То есть, за доставку из Польши генератора весом 40 кг нужно заплатить около 1706 грн.

Компания Meest ориентировочную стоимость доставки из онлайн-магазинов также предлагает рассчитать с помощью калькулятора. Воспользовавшись им, можно узнать, что, к примеру, отправка из Польши в Украину генератора весом 40 кг обойдется в 32,9 евро (1320 грн).

Покупка дефицитного оборудования на иностранных онлайн-площадках стала довольно распространенной практикой среди украинских граждан. В "Новой поште" Фокусу сообщили, что только через сервис "НП Шопинг" в период с февраля по декабрь 2022 года из Европы в Украину доставили:

более 11 тыс. интернет-модулей Starlink

около 1000 генераторов от 5 кВт и более

десятки тысяч пауэрбанков, зарядных станций и инверторных генераторов

По информации пресс-службы "Новой Пошти", чаще всего украинские граждане за рубежом заказывают разнообразные пауэрбанки, зарядные станции (Bluetti и др.) и интернет-модули Starlink.

Популярность доставки из-за рубежа интернет-модулей Starlink, по всей видимости, объясняется отсутствием такого товара в крупных украинских онлайн и оффлайн-магазинах. При этом, как ранее писал Фокус, генераторы и зарядные станции в Украине можно купить в торговых сетях в том числе и в кредит под 0% годовых.

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