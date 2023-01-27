Starlink, зарядні станції, повербанки: як купити за кордоном та отримати поштою

Поштові оператори вже налагодили доставку з європейських онлайн-магазинів дефіцитного енергообладнання без мита та ПДВ. Які нюанси оформлення відправок та вартість доставки з ЄС до України.

Related video

В Україні з листопада діє пільговий режим ввезення до країни генераторів, зарядних станцій, Starlink та іншого обладнання, що допомагає пережити часті відключення електроенергії. Як пише Фокус у своєму огляді " Генератор поштою. Як купувати за кордоном і ввозити без податків дефіцитне енергообладнання ", щоб придбати за кордоном, скажімо, зарядну станцію без мита та ПДВ, зовсім не обов'язково виїжджати з України — поштові оператори вже налагодили відправку енергообладнання із ЄС в Україну.

Зокрема, для замовлення товарів через НП .Шопінг українцям доступні онлайн-магазини наступних європейських країн:

Італія

Туреччина

Великобританія

Німеччина

Польща

Франція

Іспанія

Чехія

Інший оператор ринку доставки – компанія Meest – пропонує ввезти в Україну генератори та інші електрогенеруючі пристрої без мита та ПДВ з наступних онлайн-магазинів Європи:

Amazon.de

Allegro.pl

OTTO

Alternate

ebay

У пресслужбі "Нової пошти" уточнюють, що покупки вартістю до 150 євро декларувати не потрібно, а для енергоустаткування від 150 євро, яке звільнено від податків, процедури розмитнення та декларування відбуваються відповідно до чинного законодавства. Тобто при розмитненні енергообладнання за пільговою процедурою мито та ПДВ умовно нараховуються, але фактично їхня сплата не відбувається.

Щоб брокер "Нової пошти Глобал" зміг оперативно розмитнити товар, для його декларування покупцю необхідно надати такі документи:

чек

паспорт

ідентифікаційний код

Звільнення від податків (мита в 10% та ПДВ у 20%) дозволяє суттєво заощадити. Однак картину затьмарює ціна доставки, яка досить висока. Щоб дізнатися про її орієнтовну вартість, у "Новій пошті" радять скористатися онлайн-калькулятором на сайті компанії. Для розрахунків слід зазначити такі параметри, від яких залежить ціна:

вага

вартість товару

країну, з якої буде відправлено

Наприклад, у "Новій пошті" наводять розрахунки вартості доставки наступних товарів:

Starlink з Польщі або Чехії вагою 8,5 кг: $51 за курсом НБУ (1865 грн)

повербанк із Польщі або Чехії вагою 0,5 кг: $5 (182,84 грн)

джерело безперебійного живлення до 10 кг: $60 (2194,12 грн)

[ + – ] Українці часто замовляють з-за кордону інтернет-модулі Starlink, які важкодоступні на українському ринку

Доставку генераторів вагою до 30 кг із Польщі, відповідно до інформації на сайті "Нової пошти", здійснять за стандартним тарифом 70 злотих (близько 600 грн). Проте, вага більшості генераторів від 3-5 кВт становить 40-50 кг і більше, а за їх доставку потрібно платити по 5 злотих (42,65 грн.) за кожний кілограм ваги. Тобто за доставку із Польщі генератора вагою 40 кг потрібно заплатити близько 1706 грн.

Компанія Meest орієнтовну вартість доставки з онлайн-магазинів також пропонує розрахувати за допомогою калькулятора. Скориставшись ним, можна дізнатися, що, наприклад, відправка з Польщі до України генератора вагою 40 кг коштуватиме 32,9 євро (1320 грн).

Придбання дефіцитного обладнання на іноземних онлайн-майданчиках стало досить поширеною практикою серед українських громадян. У "Новій пошті" Фокусу повідомили, що лише через сервіс "НП Шопінг" у період із лютого по грудень 2022 року з Європи в Україну доставили:

понад 11 тис. інтернет-модулів Starlink

близько 1000 генераторів від 5 кВт і більше

десятки тисяч повербанків, зарядних станцій та інверторних генераторів

За інформацією пресслужби "Нової Пошти", найчастіше українські громадяни за кордоном замовляють різноманітні повербанки, зарядні станції (Bluetti та ін.) та інтернет-модулі Starlink.

Популярність доставки з-за кордону інтернет-модулів Starlink, очевидно, пояснюється відсутністю такого товару у великих українських онлайн та офлайн-магазинах. При цьому, як раніше писав Фокус, генератори та зарядні станції в Україні можна купити в торгових мережах, у тому числі і в кредит під 0% річних.

Важливо