Отключение света в Украине: НКРЭКУ наложила многотысячные штрафы на облэнерго (видео)

Под штрафные санкции попали ЧАО "Львовоблэнерго", "Закарапатьеоблэнерго" и "ДТЭК Киевские региональные электросети". Общая сума штрафов составила 330 тысяч гривен.

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 30 января провела заседание в форме открытого слушания. В частности были рассмотрены вопросы о несоблюдении ЧАО "Львовоблэнерго", "Закарапатьеоблэнерго" и "ДТЭК Киевские региональные электросети" условий электроснабжения пользователей. В итоге за "несоблюдение графиков отключений в условиях дефицита электроэнергии", вышеуказанные организации были оштрафованы

В ходе заседания члены комиссии единогласно проголосовали за штрафные санкции:

ЧАО "Львовоблэнерго" в размере 85 000 грн;

ЧАО "Закарапатьеоблэнерго" — 75 000 грн;

"ДТЭК Киевские региональные электросети" — 170 000 грн.

Комментируя решения НКРЭКУ исполнительный директор общественного союза "Умные электросети Украины" Александр Баранюк отметил, что в условиях военного времени подобные решения несут больше вреда, чем привносят дисциплины. По его словам, штрафование организаций в то время, когда персонал работает в условиях "моральной нагрузку со стороны государства выглядит неправильно".

"Я призываю комиссию иметь достаточно сил, чтобы прекратить неадекватное наказание компаний и ограничиться формальным предупреждением", — сказал Баранюк.

Реакция ДТЭК

В свою очередь крупнейшая украинская энергетическая компания ДТЭК категорически не согласна с наказанием областных поставщиков. В комментарии компании сказано, что несмотря на постоянные обстрелы со стороны оккупантов, энергетики продолжают героически работать над обеспечением справедливого распределения электроэнергии и восстановления поврежденных объектов энергетики.

"ДТЭК категорически не согласен с решением НКРЭКУ о наказании энергетиков и обжалует его в суде", — говорится в сообщении.

Напомним, 24 января НКРЭКУ решила оштрафовать компании "ДТЭК Киевские электросети" и "ДТЭК Одесские электросети" за несоблюдение графиков отключения электроэнергии. Штрафные санкции были введены за то, что организации должным образом не информировали на своих сайтах о существующих ограничениях в энергосистеме.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко 28 января объяснил, почему суммы в квитанциях за электроэнергию могут расти. По его словам, главная причина заключается в чрезмерном использовании электроэнергии после возобновления ее подачи.