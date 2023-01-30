Відключення світла в Україні: НКРЕКП наклала багатотисячні штрафи на обленерго (відео)

Під штрафні санкції потрапили ПрАТ "Львівобленерго", "Закарапаттяобленерго" та "ДТЕК Київські регіональні електромережі". Загальна сума штрафів становила 330 тисяч гривень.

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Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 30 січня провела засідання у формі відкритого слухання. Зокрема були розглянуті питання щодо недотримання ПрАТ "Львівобленерго", "Закарапаттяобленерго" та "ДТЕК Київські регіональні електромережі" умов електропостачання користувачів. У результаті за "недотримання графіків відключень в умовах дефіциту електроенергії" вищезазначені організації були оштрафовані.

Під час засідання члени комісії одноголосно проголосували за штрафні санкції:

ПрАТ "Львівобленерго" в розмірі 85 000 грн;

ПрАТ "Закарапаттяобленерго" — 75 000 грн;

"ДТЕК Київські регіональні електромережі" — 170 000 грн.

Коментуючи рішення НКРЕКП, виконавчий директор громадського союзу "Розумні електромережі України" Олександр Баранюк зазначив, що в умовах воєнного часу подібні рішення завдають більше шкоди, ніж несуть дисципліни. За його словами, штрафування організацій тоді, коли персонал працює в умовах "морального навантаження з боку держави здається неправильним".

"Я закликаю комісію мати достатньо сил, щоб припинити неадекватне покарання компаній і обмежитися формальним попередженням", — сказав Баранюк.

Реакція ДТЕК

Зі свого боку, найбільша українська енергетична компанія ДТЕК категорично не згодна з покаранням обласних постачальників. У коментарі компанії сказано, що попри постійні обстріли з боку окупантів енергетики продовжують героїчно працювати над забезпеченням справедливого розподілу електроенергії та відновлення пошкоджених об'єктів енергетики.

"ДТЕК категорично не згоден із рішенням НКРЕКП про покарання енергетиків і оскаржуватиме його в суді", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 січня НКРЕКП вирішила оштрафувати компанії "ДТЕК Київські електромережі" та "ДТЕК Одеські електромережі" за недотримання графіків відключення електроенергії. Штрафні санкції запровадили за те, що організації належно не інформували на своїх сайтах про наявні обмеження в енергосистемі.

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко 28 січня пояснив, чому суми у квитанціях за електроенергію можуть зростати. За його словами, головна причина полягає в надмірному використанні електроенергії після поновлення її подачі.