Половина кораблей в мире: Китай остается крупнейшим судостроителем 13-ый год подряд

За прошлый год КНР построила 47,3% всех судов в мире. Шесть китайских компаний по итогу года вошли в десятку ведущих производителей на планете.

Related video

Китай в 2022 году тринадцатый раз подряд стал крупнейшим судостроителем в мире, опередив своего главного конкурента в этой сфере — Южную Корею. Об этом рассказывает пресс-служба Министерства промышленности и информационных технологий КНР.

Как уточняется, в прошлом году судостроительные предприятия Китая завершили строительство кораблей суммарным дедвейтом 37,86 млн тонн. На долю страны пришлось 47,3% всех построенных в мире судов. В 2021 году этот показатель составлял 47,2%.

В 2022 году Китай получил новые заказы на строительство кораблей, суммарный дедвейт которых составляет 45,52 млн тонн. Таким образом, на долю страны приходится 55,2% всех новых заказов в мире.

Шесть китайских судостроительных компаний по итогам года вошли в первую десятку мировых производителей по объему выполненных работ и получению новых заказов.

На конец декабря 2022 года совокупный объем заказов у китайских судостроительных предприятий составлял 105,57 млн тонн дедвейта.

Как добавляет пресс-служба, в стране наблюдается развитие постройки судов для транспортировки сжиженного природного газа. В прошлом году местные судостроители получили 55 заказов на СПГ-танкеры. Это 30% от общемирового количества заказов и является рекордом для КНР.

Напомним, The Wall Street Journal в статье от 29 января сообщил, что КНР использует чипы из стран Запада для своих ядерных разработок. Более 30 лет стране удается обходить американские санкции.

Ранее Фокус писал, что Китай лидирует в экспорте боевых дронов за счет того, что инженеры из Поднебесной копируют западные технологии и на их основе делают свои модели.