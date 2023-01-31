Половина кораблів у світі: Китай залишається найбільшим суднобудівником 13-й рік поспіль

За минулий рік КНР збудувала 47,3% всіх суден у світі. Шість китайських компаній за підсумком року увійшли до десятки провідних виробників на планеті.

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Китай у 2022 році тринадцятий раз поспіль став найбільшим суднобудівником у світі, випередивши свого головного конкурента у цій сфері — Південну Корею. Про це розповідає пресслужба Міністерства промисловості й інформаційних технологій КНР.

Як уточнюється, минулого року суднобудівні підприємства Китаю завершили будівництво кораблів сумарним дедвейтом 37,86 млн тонн. На долю країни припало 47,3% всіх побудованих у світі суден. 2021 року цей показник становив 47,2%.

У 2022 році Китай отримав нові замовлення на будівництво кораблів, сумарний дедвейт яких складає 45,52 млн тонн. Отже, на частку країни припадає 55,2% від усіх нових замовлень у світі.

Шість китайських суднобудівних компаній за підсумками року увійшли до першої десятки світових виробників за обсягом виконаних робіт і отримання нових замовлень.

На кінець грудня 2022 року сукупний обсяг замовлень у китайських суднобудівних підприємств становив 105,57 млн тонн дедвейту.

Як додає пресслужба, у країні спостерігається розвиток спорудження суден для транспортування скрапленгого газу. Минулого року місцеві суднобудівники отримали 55 замовлень на СПГ-танкери. Це 30% від загальносвітової кількості замовлень і є рекордом для КНР.

Нагадаємо, The Wall Street Journal у статті від 29 січня повідомив, що КНР використовує чипи із країн Заходу для своїх ядерних розробок. Понад 30 років країні вдається оминати американські санкції.

Раніше Фокус писав, що Китай лідирує в експорті бойових дронів за рахунок того, що інженери з Піднебесної копіюють західні технології та на їх основі роблять свої моделі.