Жизнь после войны: сколько миллиардов долларов понадобится для восстановления Украины уже сейчас

По состоянию на июнь 2022 года, по оценкам Всемирного банка и Еврокомиссии, восстановление Украины оценивалось в 350 млрд долларов. Всего за полгода из-за российской агрессии сумма выросла вдвое.

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Для полного восстановления от последствий войны Украине по состоянию на конец января 2023 года нужно 600-750 миллиардов долларов. Приоритетом является энергетика, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Чиновник подчеркнул, что правительство уже определило пять приоритетов финансирования быстрого восстановления.

Первый – это энергетика, поскольку Россия повредила более 400 объектов электро- и теплоснабжения.

Второй – жилье, потому как в Украине повреждено или разрушено 150 тысяч домов.

Третий приоритет, по словам Дениса Шмыгаля — гуманитарное разминирование, ведь более 30% территории Украины загрязнены российскими снарядами.

Четвертый приоритет – это критическая и социальная инфраструктура: дороги, мосты, коммунальные объекты, сети поставок воды, тепла и газа, школы и больницы.

Пятый приоритет – помощь частному сектору.

Премьер-министр также отметил, что для восстановления нашей стране понадобятся конфискованные российские активы. По состоянию на конец января 2023 года потребности Украины в восстановлении составляют 600-750 миллиардов долларов.

Глава правительства также напомнил, что по состоянию на июнь 2022 года, по оценкам Всемирного банка и Еврокомиссии, восстановление Украины составило 350 млрд долларов.

Сколько уже заморожено в мире российских активов

Как пишет Bloomberg, ЕС и партнеры из "Большой семерки" заморозили около 300 млрд евро ($311 млрд) резервов российского Центробанка, а помимо этого, 19 млрд евро активов находящихся под санкциями российских бизнесменов. Издание отмечает, что эти оценки не являются полными, а активы находятся во взвешенном состоянии и не могут быть распределены.

Тем временем, как рассказал Фокусу в январе 2023 года экономист, член Общества финансовых аналитиков, Виталий Шапран, страны замораживают активы, поскольку им это выгодно. Их банки получают возможность использования условно бесплатного ресурса в течение очень длительного времени.

"Например, корейские банки, где были размещены валютные резервы Ирана, с 1979 года удерживают эти активы. Другое дело – передать эти активы пострадавшим — таких прецедентов было немного", – рассказывает Виталий Шапран.

Соответственно, эксперт прогнозирует, что большую часть средств от США Украина в 2023 году получит именно в форме военной помощи.

Напомним, Фокус также писал о том, что по оценкам Всемирного банка от декабря 2022 года, на послевоенное восстановление Украины может понадобиться 500-600 миллиардов евро. По словам вице-президента Всемирного банка Анны Бьерде, что с июня предполагаемая сумма увеличилась в два раза.