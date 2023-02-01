Життя після війни: скільки мільярдів доларів знадобиться для відновлення України вже зараз

Станом на червень 2022 року, за оцінками Світового банку та Єврокомісії, відновлення України оцінювалося у 350 млрд доларів. Усього за пів року через російську агресію сума зросла вдвічі.

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Для повного відновлення від наслідків війни Україні станом на кінець січня 2023 року потрібно 600-750 мільярдів доларів. Пріоритетом є енергетика, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Чиновник наголосив, що уряд уже визначив п'ять пріоритетів фінансування швидкого відновлення.

Перший – це енергетика, оскільки Росія пошкодила понад 400 об'єктів електро- та теплопостачання.

Другий – житло, бо в Україні пошкоджено чи зруйновано 150 тисяч будинків.

Третій пріоритет, за словами Дениса Шмигаля, — гуманітарне розмінування, адже понад 30% території України забруднено російськими снарядами.

Четвертий пріоритет – це критична та соціальна інфраструктура: дороги, мости, комунальні об'єкти, мережі постачання води, тепла та газу, школи та лікарні.

П'ятий пріоритет – допомога приватному сектору.

Прем'єр-міністр також наголосив, що для відновлення нашій країні знадобляться конфісковані російські активи. Станом на кінець січня 2023 року потреби України у відновленні становлять 600-750 мільярдів доларів.

Глава уряду також нагадав, що станом на червень 2022 року, за оцінками Світового банку та Єврокомісії, відновлення України становило 350 млрд доларів.

Скільки вже заморожено у світі російських активів

Як пише Bloomberg, ЄС і партнери з "Великої сімки" заморозили близько 300 млрд євро ($311 млрд) резервів російського Центробанку, а крім цього, 19 млрд євро активів російських бізнесменів, які перебувають під санкціями. Видання зазначає, що ці оцінки не є повними, а активи перебувають у зваженому стані та не можуть бути розподілені.

Тим часом, як розповів Фокусу в січні 2023 року економіст, член Товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран, країни заморожують активи, оскільки їм це вигідно. Їхні банки отримують можливість використання умовно безкоштовного ресурсу протягом дуже тривалого часу.

"Наприклад, корейські банки, де були розміщені валютні резерви Ірану, з 1979 року утримують ці активи. Інша річ – передати ці активи постраждалим – таких прецедентів було небагато", – розповідає Віталій Шапран.

Відповідно експерт прогнозує, що більшу частину коштів від США Україна в 2023 році отримає саме у формі військової допомоги.

Нагадаємо , Фокус також писав про те, що за оцінками Світового банку від грудня 2022 року, на післявоєнне відновлення України може знадобитися 500-600 мільярдів євро. За словами віце-президента Світового банку Ганни Б'єрде, з червня передбачувана сума збільшилася вдвічі.