В Украине некоторым пенсионерам собираются уменьшить размер выплат: кого касается

Сейчас пенсия судьи Конституционного суда в отставке в 100 раз превышает минимальную пенсию в стране. К тому же все выплаты осуществляются за счет государственного бюджета, что негативно сказывается на состоянии экономики Украины в условиях войны.

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В Украине собираются урегулировать вопрос с пенсионными выплатами для бывших судей Конституционного суда Украины (КСУ). Об этом говорится в законопроекте №8321, который уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Дело в том, что у бывших судьей размер пенсии составляет 50% от зарплаты судьи КСУ, то есть чуть больше, чем 150 тысяч гривен. Но в законопроекте предлагают сократить размер выплат до 30% от зарплаты, то есть до чуть более 90 тысяч гривен.

В пояснительной записке к документу сказано, что размер ежемесячного содержания одного судьи Конституционного Суда в отставке равнозначен пенсии 70 пенсионеров (в минимальном размере). При этом выплаты на бывших судей Конституционного суда осуществляются за счет государственного бюджета, с налогов, уплачиваемых каждым украинцем.

"Должен быть определен разумный и допустимый диапазон в пенсионном обеспечении каждого гражданина Украины Не может пенсия одного судьи в отставке в 100 раз превышать минимальную пенсию в стране и не может быть оторван от состояния экономики Украины в настоящее время", — говорится в пояснительной записке.

Отметим, что законопроект №8321 уже был рассмотрен профильным комитетом парламента, который рекомендовал Верховной Раде принять его.

Какую пенсию получают рядовые украинцы

По информации председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, в январе 2023 года средний размер пенсий в Украине составлял 4 622,60 грн. Пенсионные выплаты, по сравнению с 2022 годом, выросли на 15,8%. Но в реальном измерении, если учитывать инфляцию, средняя пенсия украинцев сократилась на 8,5%, а в долларовом эквиваленте — на 13,6%.

Тем временем, как свидетельствуют данные Пенсионного фонда, наибольшие средние пенсии по состоянию на январь 2023 года выплачивали в:

Киеве — 6 336,99 грн;

Донецкой области — 5 818,65 грн;

Луганской области — 5 365,48 грн;

Днепропетровской области —5 126,43 грн.

Наименьшая средняя пенсия у жителей Винницкой области — 4 622,59 грн.

Ранее, Фокус уже рассказывал, что согласно статье 42 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсии в Украине должны ежегодно индексироваться с 1 марта. Но в 2023 году перерасчет пенсий может не состояться из-за нехватки денег в государственном бюджете.

Также напомним, что в начале января 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у правительства есть план по внедрению обязательного пенсионного накопления для всех украинцев уже в этом году.

Глава правительства объяснил суть новой пенсионной реформы — у всех работающих украинцев появятся собственные пенсионные накопительные счета. Пополняться они будут из трех источников: