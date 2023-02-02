В Україні деяким пенсіонерам мають намір зменшити розмір виплат: кого стосується

Наразі пенсія судді Конституційного суду у відставці в 100 разів перевищує мінімальну пенсію в країні. До того ж усі виплати здійснюються за рахунок державного бюджету, що негативно позначається на стані економіки України в умовах війни.

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В Україні збираються врегулювати питання з пенсійними виплатами для колишніх суддів Конституційного суду України (КСУ). Про це йдеться в законопроєкті №8321, який уже зареєстровано у Верховній Раді.

Справа в тому, що в колишніх суддів розмір пенсії становить 50% від зарплати судді КСУ, тобто трохи більше ніж 150 тисяч гривень. Але в законопроєкті пропонують скоротити розмір виплат до 30% від зарплати, тобто трохи більше 90 тисяч гривень.

У записці пояснення до документа сказано, що розмір щомісячного утримання одного судді Конституційного Суду у відставці рівнозначний пенсії 70 пенсіонерів (у мінімальному розмірі). Водночас виплати на колишніх суддів Конституційного суду здійснюються за рахунок державного бюджету з податків, які сплачує кожен українець.

"Має бути визначений розумний і допустимий діапазон у пенсійному забезпеченні кожного громадянина України. Не може пенсія одного судді у відставці в 100 разів перевищувати мінімальну пенсію в країні та не може бути відірвана від стану економіки України наразі", — йдеться в записці пояснення.

Зазначимо, що законопроєкт №8321 уже був розглянутий профільним комітетом парламенту, який рекомендував Верховній Раді ухвалити його.

Яку пенсію отримують пересічні українці

За інформацією голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, у січні 2023 року середній розмір пенсій в Україні становив 4622,60 грн. Пенсійні виплати порівняно з 2022 роком зросли на 15,8%. Але в реальному вимірі, якщо зважати на інфляцію, середня пенсія українців скоротилася на 8,5%, а в доларовому еквіваленті — на 13,6%.

Водночас, як свідчать дані Пенсійного фонду, найбільші середні пенсії станом на січень 2023 року виплачували:

у Києві — 6 336,99 грн;

у Донецькій області — 5 818,65 грн;

у Луганській області — 5 365,48 грн;

у Дніпропетровській області — 5 126,43 грн.

Найменша середня пенсія в мешканців Вінницької області — 4 622,59 грн.

Раніше, Фокус уже розповідав, що, згідно зі статтею 42 Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пенсії в Україні мають щороку індексуватися з 1 березня. Але у 2023 році перерахунок пенсій може не відбутися через брак грошей у державному бюджеті.

Також нагадаємо, що на початку січня 2023 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд має план щодо впровадження обов'язкового пенсійного накопичення для всіх українців вже цього року.

Глава уряду пояснив суть нової пенсійної реформи — в усіх українців, які працюють, з'являться власні пенсійні накопичувальні рахунки. Поповнюватимуться вони з трьох джерел: