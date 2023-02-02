Украинцы в январе продавали и покупали валюту так же активно как до войны: данные НБУ

В первый месяц 2023 года украинцы купили на 100,3 млн больше, если сравнивать с декабрем прошлого года, побив рекорд апреля 2021-го.

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По данным Нацбанка украинцы в январе 2023 года продали банкам наличной и безналичной валюты на $1 227,9 млн (в эквиваленте) и купили на $1 791,9 млн. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Чистая покупка валюты составила 564 млн долларов. То есть в первый месяц 2023 года украинцы купили на 100,3 млн больше, если сравнивать с декабрем прошлого года. Тогда граждане страны купили валюты на 463,7 млн долларов.

[ + – ] Как украинцы покупали и продавали валюту в начале 2023 года Фото: НБУ

В НБУ отмечают, что в начале года население очень серьезно взялось за покупку долларов, установив максимальный рекорд за последние годы. Последний раз аналогичный спрос на валюту фиксировался еще до полномасштабного вторжения российской армии — в апреле 2021 года украинцы купили 545,9 млн долларов.

Более половины спроса (370,5 млн) в январе 2023 года пришлось на безналичную валюту, которую украинцы покупают в банках по курсу, близкому к официальному (36,6 грн). На наличном рынке курс колеблется на уровне 40,5 грн/долл.

Почему украинцы активно покупают валюту

Резкий скачок спроса на иностранную валюту начался еще в декабре 2022 года. В НБУ объяснили причину: так произошло из-за значительной потребности в импорте энергоносителей и электрооборудования, о чем свидетельствуют данные Макроэкономического и монетарного обзора Нацбанка.

"Спрос на валюту формировали предприятия топливно-энергетической отрасли, а также банки для обеспечения расчетов с международными платежными системами", — рассказали в НБУ.

В конце года основными продавцами иностранной валюты были предприятия АПК и ИТ-сектора. При этом отклонение наличного курса от безналичного остается в диапазоне 10-12%.

Напомним, в 2022 году физлицами в Украине продано валюты на $14 461,4 млн, а куплено — на $15 341,5 млн.

Как ранее писал Фокус, то, каким в 2023 году будет курс гривны, во многом будет зависеть от политики Национального банка, который может пересмотреть установленный сегодня курс на межбанковском рынке (36,57 грн/долл.) в сторону повышения, например, до 40 или 42 грн/долл.