Українці в січні продавали і купували валюту так само активно, як до війни: дані НБУ

У перший місяць 2023 року українці купили на 100,3 млн більше, якщо порівнювати зі груднем минулого року, побивши рекорд квітня 2021-го.

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За даними Нацбанку, українці в січні 2023 року продали банкам готівкової та безготівкової валюти на $1 227,9 млн (в еквіваленті) і купили на $1 791,9 млн. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Чиста купівля валюти склала 564 млн доларів. Тобто першого місяця 2023 року українці купили на 100,3 млн більше, якщо порівнювати з груднем минулого року. Тоді громадяни країни купили валюти на 463,7 млн доларів.

[ + – ] Як українці купували та продавали валюту на початку 2023 року Фото: НБУ

У НБУ зазначають, що на початку року населення дуже серйозно взялося за купівлю доларів, встановивши максимальний рекорд за останні роки. Востаннє аналогічний попит на валюту фіксувався ще до повномасштабного вторгнення російської армії — у квітні 2021 року українці купили 545,9 млн доларів.

Більша частина попиту (370,5 млн) у січні 2023 року припала на безготівкову валюту, яку українці купують у банках за курсом, близьким до офіційного (36,6 грн). На готівковому ринку курс коливається на рівні 40,5 грн/дол.

Чому українці активно купують валюту

Різкий стрибок попиту на іноземну валюту розпочався ще у грудні 2022 року. У НБУ пояснили причину: так сталося через значну потребу в імпорті енергоносіїв та електрообладнання, про що свідчать дані макроекономічного та монетарного огляду Нацбанку.

"Попит на валюту формували підприємства паливно-енергетичної галузі, а також банки для забезпечення розрахунків із міжнародними платіжними системами", — розповіли в НБУ.

Наприкінці року основними продавцями іноземної валюти були підприємства АПК та ІТ-сектору. Водночас відхилення готівкового курсу безготівкового залишається в діапазоні 10-12%.

Нагадаємо, 2022 року фізособами в Україні продано валюти на $14 461,4 млн, а куплено — на $15 341,5 млн.

Як раніше писав Фокус, то яким у 2023 році буде курс гривні, багато в чому залежатиме від політики Національного банку, який може переглянути встановлений сьогодні курс на міжбанківському ринку (36,57 грн/дол.) у бік підвищення, наприклад, до 40 або 42 грн/дол.