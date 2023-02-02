У кого больше: в "Укрэнерго" на примере пирога объяснили, как распределяют свет (инфографика)

В компании заявили, что увеличить чью-то долю в распределении лимитов электроэнергии можно только долю за счет уменьшения доли кого-то другого.

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В "Укрэнерго" рассказали, как рассчитываются лимиты на электроэнергию между областями. При этом учитывается, сколько блоков электростанций могут производить электроэнергию, состояние сети, предварительный уровень потребления в этот период и ряд других параметров. Об этом заявили в пресс-службе НЭК в Telegram.

Сообщается, что главный принцип существования энергосети заключается в том, что электроэнергии должно быть потреблено столько же, сколько и произведено в данный момент. Однако дисбаланс в несколько процентов приводит к авариям в системе.

Чтобы объяснить проще в "Укрэнерго" решили прибегнуть к примеру большого пирога. Так, украинцев попросили представить компанию взрослых, которая на обед заказывает пирог весом 1 кг. Все съедают свой кусок без остатка, чтобы быть сытыми.

Компания сообщает, что долго время ситуация выглядела следующим образом:

Василий (40 лет, рост 190 см, вес 100 кг, зарабатывает физическим трудом) – заказывал кусок, составлявший 40% пирога;

Мария (20 лет, рост 170см, вес 65 кг) – заказывала 20% пирога;

Михаил и Татьяна – традиционно съедали по 15%;

И самый маленький участник обеда – Андрей – всегда был доволен куском в 10%

В "Укрэнерго" написали, что ситуация изменилась, а потому вес пирога уменьшился на половину. Однако части, которые полагаются гостям, в процентном соотношении остались те же 40%, 20%, 15% и 10%.

В сообщении говорится, что Василий в этом примере представляет собой регионы, в которых находятся промышленные предприятия и большая плотность населения. Поэтому объемы потребления там выше.

В НЭК заявили, что увеличить чью-то долю пирога в распределении лимитов можно только уменьшив долю кого-то другого.

[ + – ] В "Укрэнерго" на примере пирога объяснили, как распределяют электроэнергию по областям.

Распределение пирога

В "Укрэнерго" заявили, что для подсчета предельных объемов потребления облэнерго представляют НЭК общий прогноз, который учитывает большое количество факторов, включая миграционные процессы, релокацию предприятий и прочие.

Затем, как сообщается, уже "Укрэнерго" предоставляет полученные данные Министерству энергетики для анализа и согласования. Затем облэнерго распределяют имеющийся объем электроэнергии. В первую очередь питание подается критической инфраструктуре, в которую входят водоканалы, теплоснабжение, больницы, оборонные предприятия.

"Мы понимаем, что длительная жизнь в условиях лимитов изнурительна. Но важно помнить о реальных причинах ограничений – это систематические ракетные и дроновые атаки россиян в течение 4 месяцев и нанесенные ими разрушения", — говорится в сообщении.

Ранее Фокус писал, что в ДТЭК объяснили, что грозит украинцам за неуплату. После полномасштабного вторжения российской армии многие украинцы покинули собственные дома, уехав в более безопасные регионы или даже за границу. Но волноваться из-за того, что им потом придется платить за свет, которым не пользовались, не стоит.

Еще напомним, что в Украине стартует пилотный проект по восстановлению энергосистемы. В рамках проекта энергетические объекты в одном из регионов Украины перестроят на более энергоэффективное оборудование. Реализовать эту идею хотят на наиболее пострадавших от войны территориях.