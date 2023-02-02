У кого більше: в "Укренерго" на прикладі пирога пояснили, як розподіляють світло (інфографіка)

У компанії заявили, що збільшити чиюсь частку в розподілі лімітів електроенергії можна лише за рахунок зменшення частки когось іншого.

Related video

В Укренерго розповіли, як розраховуються ліміти на електроенергію між областями. При цьому враховується скільки блоків електростанцій можуть виробляти електроенергію, стан мережі, попередній рівень споживання в цей період і низка інших параметрів. Про це заявили в пресслужбі НЕК у Telegram.

Повідомляється, що головний принцип існування енергомережі полягає в тому, що електроенергії має бути спожито стільки ж, скільки вироблено в даний момент. Проте дисбаланс у кілька відсотків призводить до аварій у системі.

Щоб пояснити простіше в "Укренерго" вирішили використати приклад з великим пирогом. Так, українців попросили уявити компанію дорослих, яка на обід замовляє пиріг вагою 1 кг. Всі з'їдають свій шматок без залишку, щоб бути ситими.

Компанія повідомляє, що тривалий час ситуація виглядала так:

Василь (40 років, зріст 190 см, вага 100 кг, заробляє фізичною працею) — замовляв шматок, що складав 40% пирога;

Марія (20 років, зріст 170см, вага 65 кг) — замовляла 20% пирога;

Михайло та Тетяна — традиційно з'їдали по 15%;

І найменший учасник обіду — Андрій — завжди був задоволений шматком у 10%.

В "Укренерго" написали, що ситуація змінилася, а тому вага пирога зменшилася наполовину. Проте частини, які належить гостям, у відсотковому співвідношенні залишилися ті ж 40%, 20%, 15% і 10%.

У повідомленні йдеться, що Василь у цьому прикладі є регіонами, в яких знаходяться промислові підприємства та велика щільність населення. Тому обсяги споживання там вищі.

У НЕК заявили, що збільшити чиюсь частку пирога у розподілі лімітів можна лише зменшивши частку когось іншого.

[ + – ] В "Укренерго" на прикладі пирога пояснили, як розподіляють електроенергію областями.

Розподіл пирога

В "Укренерго" заявили, що для підрахунку граничних обсягів споживання обленерго становлять НЕК загальний прогноз, який враховує велику кількість факторів, включаючи міграційні процеси, релокацію підприємств та інші.

Потім, як повідомляється, вже "Укренерго" надає отримані дані Міністерству енергетики для аналізу та узгодження. Потім обленерго розподіляють наявний обсяг електроенергії. Насамперед живлення подається критичній інфраструктурі, до якої входять водоканали, теплопостачання, лікарні, оборонні підприємства.

"Ми розуміємо, що тривале життя в умовах лімітів виснажливе. Але важливо пам'ятати про реальні причини обмежень — це систематичні ракетні та дронові атаки росіян протягом 4 місяців і завдані ними руйнування", — йдеться в повідомленні.

Раніше Фокус писав, що у ДТЕК пояснили, що загрожує українцям за несплату. Після повномасштабного вторгнення російської армії багато українців залишили власні будинки, поїхавши до безпечніших регіонів або навіть за кордон. Але хвилюватись через те, що їм потім доведеться платити за світло, яким не користувалися, не варто.

Ще нагадаємо, що в Україні стартує пілотний проєкт із відновлення енергосистеми. У межах проєкту енергетичні об'єкти в одному із регіонів України перебудують на більш енергоефективне обладнання. Реалізувати цю ідею хочуть на територіях, що найбільше постраждали від війни.