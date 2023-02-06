"Потолок цен" на нефть лишил российский бюджет в январе $8 миллиардов, — Reuters

Из-за санкций против нефти доходы России от экспорта за год сократились на 30%. В МЭА предоставили статистику за начало 2023 года.

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Ограничение цен на нефть лишило Российскую Федерацию 8 миллиардов долларов за январь текущего года. Об этом заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, сообщает Reuters.

Международные санкции с каждым месяцем продолжают расширяться, что приносит плоды. Введенный странами Большой семерки потолок цен на российскую нефть лишил бюджет РФ еще 8 миллиардов поступлений за первый месяц 2023 года.

Фатих Бироль считает, что ограничение цен на уровне 60 долларов за баррель уже достигло своих целей для стабилизации нефтяных рынков, что и привело к уменьшению доходов Кремля от экспорта как нефти, так и газа. Если сравнивать с прошлым годом, то это как минимум 30% от общей суммы экспорта, как подсчитали в агентстве.

Этому событию предшествовало решение стран группы G7 от 5 декабря, когда был установлен "потолок цен". Было оговорено, что стоимость российского дизеля будет составлять 100 долларов, а различных масел 45. В марте страны Большой семерки пересмотрят предельную цену на сырую российскую нефть.

Напомним, что 5 февраля Запад ввел практически полное эмбарго на российский нефтяной экспорт и теперь доля России в мировом энергетическом рынке сократилась до 13%. Глава ОПУ Андрей Ермак уже подсчитал, что благодаря этому Кремль теряет до 40 миллиардов в год.

30 января издание The Economist сообщило, что Россия научилась "обходить" международные санкции, которые связаны с нефтяным бизнесом. В основном экспорт нефти осуществлялся благодаря "серому рынку". Нефтетрейдерами стали "неизвестные посредники", которые раньше не имели дела с такого рода бизнесом.