"Стеля цін" на нафту позбавила російський бюджет у січні $8 мільярдів, — Reuters

Через санкції проти нафти доходи Росії від експорту за рік скоротилися на 30%. У МЕА надали статистику за початок 2023 року.

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Обмеження цін на нафту позбавило Російську Федерацію 8 мільярдів доларів за січень цього року. Про це заявив голова Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль, повідомляє Reuters.

Міжнародні санкції з кожним місяцем продовжують розширюватися, що дає плоди. Введена країнами Великої сімки стеля цін на російську нафту позбавила бюджет РФ ще 8 мільярдів надходжень за перший місяць 2023 року.

Фатіх Біроль вважає, що обмеження цін на рівні 60 доларів за барель вже досягло своїх цілей для стабілізації нафтових ринків, що призвело до зменшення доходів Кремля від експорту як нафти, так і газу. Якщо порівнювати з минулим роком, то це щонайменше 30% від загальної суми експорту, як підрахували в агентстві.

Цій події передувало рішення країн групи G7 від 5 грудня, коли було встановлено "стелю цін". Було застережено, що вартість російського дизеля становитиме 100 доларів, а різних мастил 45. У березні країни Великої сімки переглянуть граничну ціну на сиру російську нафту.

Нагадаємо, що 5 лютого Захід запровадив практично повне ембарго на російський нафтовий експорт, і тепер частка Росії у світовому енергетичному ринку скоротилася до 13%. Голова ОПУ Андрій Єрмак уже підрахував, що завдяки цьому Кремль втрачає до 40 мільярдів на рік.

30 січня видання The Economist повідомило, що Росія навчилася "обминати" міжнародні санкції, які пов'язані з нафтовим бізнесом. Здебільшого експорт нафти здійснювався завдяки "сірому ринку". Нафтотрейдерами стали "невідомі посередники", які раніше не мали справи з таким бізнесом.