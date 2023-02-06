Выплаты переселенцам: кому из украинцев перечислят больше $1 тысячи из-за войны

По условиям программы для микробизнеса, деньги выделят тем переселенцам, которые в своих заявках смогут подробно описать бизнес-план своей идеи, ее реалистичность, опыт и статьи растрат по бюджету.

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Датский совет по делам беженцев при финансовой поддержке правительств Швейцарии и Великобритании выделит денежную поддержку украинцам, которые планируют начать, восстановить или расширить собственный проект микробизнеса. В рамках программы некоторые граждане Украины получат бизнес-гранты в размере до 1050 долларов США, сообщается на сайте Датского совета по делам беженцев.

Как распределят выплаты

Деньги на собственный бизнес получат переселенцы, которые сейчас живут на подконтрольной территории Украины, а также граждане, зарегистрированные в населенных пунктах территориальных громад, которые расположены в районе проведения военных действий, и проживают на неоккупированных территориях страны.

Цель программы финансовой помощи — сделать украинских переселенцев конкурентными на рынке труда. Деньги будут поступать на банковский счет.

Что нужно для участия в программе

Жизнеспособность и реалистичность бизнес-идеи, понимание заявителем схемы ее реализации.

Наличие опыта ведения бизнеса у заявителя.

Актуальность и сбалансированность бюджета бизнес-идеи.

Отмечается, что особое преимущество будет отдаваться семьям, имеющим социальную или финансовую уязвимость.

Подать заявку можно на сайте организации. Регистрация будет доступна через несколько дней.

Ранее Фокус рассказывал, что американская благотворительная организация 1К поддержит пострадавших от полномасштабного вторжения России украинские семьи. Так, организация выплатит украинцам 1 тысячу долларов.

Также напомним, что Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца совместно с Польским Красным Крестом возобновил прием заявок на финансовую помощь для украинских беженцев. Зарегистрироваться в программе могут украинцы, которые после вторжения российской армии прибыли в Польшу и живут в городе Кельце. Размер выплат составит 24,5 тыс. грн.