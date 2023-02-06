Виплати переселенцям: кому з українців перекажуть понад $1 тисячу через війну

За умовами програми для мікробізнесу гроші виділять тим переселенцям, які у своїх заявках зможуть докладно описати бізнес-план своєї ідеї, її реалістичність, досвід і статті розтрат за бюджетом.

Related video

Данська рада у справах біженців при фінансовій підтримці урядів Швейцарії та Великої Британії виділить грошову підтримку українцям, які планують розпочати, відновити чи розширити власний проєкт мікробізнесу. У межах програми деякі громадяни України отримають бізнес-гранти у розмірі до 1 050 доларів США, повідомляється на сайті Данської ради у справах біженців.

Як розподілять виплати

Гроші на власний бізнес отримають переселенці, які зараз мешкають на підконтрольній території України, а також громадяни, зареєстровані в населених пунктах територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних дій, і проживають на неокупованих територіях країни.

Мета програми фінансової допомоги — зробити українських переселенців конкурентними на ринку праці. Гроші надходитимуть на банківський рахунок.

Що потрібно для участі у програмі

життєздатність та реалістичність бізнес-ідеї, розуміння заявником схеми її реалізації;

наявність досвіду ведення бізнесу в заявника;

актуальність та збалансованість бюджету бізнес-ідеї.

Зазначається, що особлива перевага надаватиметься сім'ям, які мають соціальну чи фінансову вразливість.

Подати заявку можна на сайті організації. Реєстрація буде доступна за кілька днів.

Раніше Фокус розповідав, що американська благодійна організація 1К підтримає постраждалих від повномасштабного вторгнення Росії українські родини. Так, організація виплатить українцям 1 тисячу доларів.

Також нагадаємо, що Міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця спільно з Польським Червоним Хрестом відновив прийом заявок на фінансову допомогу для українських біженців. Зареєструватися в програмі можуть українці, які після вторгнення російської армії прибули до Польщі та мешкають у місті Кельці. Розмір виплат становитиме 24,5 тис. грн.