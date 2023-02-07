В Украине частично отменили пеню за несвоевременную оплату за газ: кому повезет

Решение правительства будет действовать во время военного положения в Украине и еще в течение полгода после того, как военное положение отменят.

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Кабинет министров Украины утвердил Порядок подтверждения обстоятельств, являющихся основанием для отмены неустойки (штрафа, пени) за несвоевременную оплату за газ. Об этом говорится в постановлении №88 на Правительственном портале.

Согласно документу, основанием для не начисления неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное проведение расчетов за газ могут быть следующие обстоятельства:

многоквартирный дом, в котором создан ОСМД, жилищно-строительный кооператив и т.п., размещался на временно оккупированной территории, который определяется согласно Закону Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины";

здание размещалось (или размещается) на территории территориальных общин, которые расположены в районе проведения военных (боевых) действий;

не менее 30% общей жилой площади дома признано непригодным для проживания в результате военных (боевых) действий.

Постановление относится только к расчетам, осуществляемым ОСМД, жилищно-строительными кооперативами, другими уполномоченными совладельцами, которые путем самообеспечения содержат системы автономного теплоснабжения многоквартирного дома, принадлежащих совладельцам на праве общей совместной собственности в многоквартирном доме.

Решение правительства будет действовать во время военного положения в Украине и еще в течение полгода после того, как военное положение отменят.

Сколько украинцы платят за газ

В феврале 2023 года самую низкую цену предлагает поставщик "Эру Людям" – 7,70 грн/куб. м. У газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", клиентами которой являются 98% украинцев, действует тариф в 7,96 грн. Остальные 7 поставщиков установили такие цены:

Остальные поставщики выбрали такие тарифы:

ООО "ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП" — 7,799 грн

ООО "ПОЛТАВАГАЗ СБЫТ — 7,99 грн

ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн;

ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ" – 8,20 грн;

ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн;

ТМ "СВЕТГАЗ" (ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС") – 9,99 грн.

"Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 грн.

Напомним, 1 февраля стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" получил безвозвратный финансовый грант в размере 200 млн евро. Деньги используют для дополнительной закупки газа.

Также Фокус рассказывал, что будет с тарифами на коммуналку после отопительного сезона.