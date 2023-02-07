В Украине частично отменили пеню за несвоевременную оплату за газ: кому повезет
Решение правительства будет действовать во время военного положения в Украине и еще в течение полгода после того, как военное положение отменят.
Кабинет министров Украины утвердил Порядок подтверждения обстоятельств, являющихся основанием для отмены неустойки (штрафа, пени) за несвоевременную оплату за газ. Об этом говорится в постановлении №88 на Правительственном портале.
Согласно документу, основанием для не начисления неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное проведение расчетов за газ могут быть следующие обстоятельства:
- многоквартирный дом, в котором создан ОСМД, жилищно-строительный кооператив и т.п., размещался на временно оккупированной территории, который определяется согласно Закону Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины";
- здание размещалось (или размещается) на территории территориальных общин, которые расположены в районе проведения военных (боевых) действий;
- не менее 30% общей жилой площади дома признано непригодным для проживания в результате военных (боевых) действий.
Постановление относится только к расчетам, осуществляемым ОСМД, жилищно-строительными кооперативами, другими уполномоченными совладельцами, которые путем самообеспечения содержат системы автономного теплоснабжения многоквартирного дома, принадлежащих совладельцам на праве общей совместной собственности в многоквартирном доме.
Решение правительства будет действовать во время военного положения в Украине и еще в течение полгода после того, как военное положение отменят.
Сколько украинцы платят за газ
В феврале 2023 года самую низкую цену предлагает поставщик "Эру Людям" – 7,70 грн/куб. м. У газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", клиентами которой являются 98% украинцев, действует тариф в 7,96 грн. Остальные 7 поставщиков установили такие цены:
Остальные поставщики выбрали такие тарифы:
- ООО "ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП" — 7,799 грн
- ООО "ПОЛТАВАГАЗ СБЫТ — 7,99 грн
- ООО "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн;
- ООО "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ" – 8,20 грн;
- ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 грн;
- ТМ "СВЕТГАЗ" (ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС") – 9,99 грн.
- "Прикарпат Энерго Трейд" — 7,98 грн.
Напомним, 1 февраля стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" получил безвозвратный финансовый грант в размере 200 млн евро. Деньги используют для дополнительной закупки газа.
Также Фокус рассказывал, что будет с тарифами на коммуналку после отопительного сезона.