Будет тепло: "Нафтогазу" выделят 200 млн евро для закупки газа на отопительный сезон

По словам председателя правления "Нафтогаза" Алексея Чернышова, грант дает возможность закупить объем газа, который полностью закрывает все потребности Украины в голубом топливе до конца этого отопительного сезона.

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НАК "Нафтогаз Украины" дополнительно получил безвозвратный финансовый грант в размере 200 млн евро. Деньги используют для допольнительной закупки газа, сообщается на сайте компании.

По словам председателя правления "Нафтогаза" Алексея Чернышова, дополнительные 200 млн евро грантовой помощи нужны компании для того, чтобы Украина стабильно прошла окончание отопительного сезона 2022/2023.

"В украинских домах будет тепло до конца зимы", — отметил Чернышов.

Он также отметил, что деньги были выделены через ЕБРР норвежским правительством, а само соглашение было подписано в среду, 1 февраля. Это безвозвратное грантовое финансирование, которое поможет Украине оставаться устойчивой несмотря на сложную ситуацию в энергетике. Оно не предусматривает возврата средств, взыскания каких-либо процентов или сборов с "Нафтогаза" и украинского правительства.

Отметим, что Украина вошла в зимний сезон с запасами природного газа в подземных хранилищах на уровне 14 млрд. кубометров, о чем еще 29 ноября 2022 года сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Что с импортом газа

В начале января 2023 года Минфин Украины опубликовал текст Меморандума МВФ в рамках новой Мониторинговой программы для Украины. В документы было сказано, что говорится, что Украине нужно докупить около 2 млрд куб "голубого топлива". Отмечалось также, что необходимость закупки оказывает серьезное давление на финансы НАК "Нафтогаза".

"Потребность в импорте не менее 2 млрд кубометров газа в ближайшие месяцы для обеспечения отопительного сезона и покрытия увеличения использования газа в структуре производства электроэнергии оказывает давление на финансы "Нафтогаза", — отмечалось в документе.

Ранее Фокус рассказывал, что Киев купил 12 передвижных мобильных котельных на случай чрезвычайных ситуаций из-за российских обстрелов. Как объяснил мэр Виталий Кличко, энергетическая инфраструктура столицы остается чуть ли не главной целью российской армии во время ракетных ударов, поэтому город работает над тем, чтобы жителям города беспрерывно подавалось тепло.

Напомним также, что 21 декабря 2021 года Кабмин Украины решил выделить местным бюджетам 14 млрд грн в виде субвенций, чтобы сдержать подорожание отопления и горячей воды в период отопительного сезона.