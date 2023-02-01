Буде тепло: "Нафтогазу" виділять 200 млн євро для закупівлі газу на опалювальний сезон

За словами голови правління "Нафтогазу" Олексія Чернишова, грант дає можливість купити обсяг газу, який повністю закриває всі потреби України в блакитному паливі до кінця цього опалювального сезону.

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НАК "Нафтогаз України" додатково отримав безповоротний фінансовий грант у розмірі 200 млн євро. Гроші використовують для додаткової закупівлі газу, повідомляється на сайті компанії.

За словами голови правління "Нафтогазу" Олексія Чернишова, додаткові 200 млн євро грантової допомоги потрібні компанії для того, щоб Україна стабільно пройшла закінчення опалювального сезону 2022/2023.

"В українських будинках буде тепло до кінця зими", — зазначив Чернишов.

Він також зазначив, що гроші було виділено через ЄБРР норвезьким урядом, а сама угода була підписана в середу, 1 лютого. Це безповоротне грантове фінансування, яке допоможе Україні залишатися стійкою, незважаючи на складну ситуацію в енергетиці. Воно не передбачає повернення коштів, стягнення якихось відсотків чи зборів із "Нафтогазу" та українського уряду.

Зазначимо, що Україна увійшла у зимовий сезон із запасами природного газу в підземних сховищах на рівні 14 млрд кубометрів, про що ще 29 листопада 2022 року повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Що з імпортом газу

На початку січня 2023 року Мінфін України опублікував текст Меморандуму МВФ у межах нової Моніторингової програми для України. У документі було сказано, що йдеться, що Україні потрібно докупити приблизно 2 млрд куб "блакитного палива". Зазначалося також, що необхідність закупівлі чинить серйозний тиск на фінанси НАК "Нафтогазу".

"Потреба в імпорті не менше 2 млрд кубометрів газу в найближчі місяці для забезпечення опалювального сезону та покриття збільшення використання газу в структурі виробництва електроенергії чинить тиск на фінанси "Нафтогазу", — наголошувалося в документі.

Раніше Фокус розповідав, що Київ купив 12 пересувних мобільних котелень на випадок надзвичайних ситуацій через російські обстріли. Як пояснив мер Віталій Кличко, енергетична інфраструктура столиці залишається мало не головною метою російської армії під час ракетних ударів, тому місто працює над тим, щоб мешканцям міста безперервно подавали тепло.

Нагадаємо також, що 21 грудня 2021 року Кабмін України вирішив надати місцевим бюджетам 14 млрд грн у вигляді субвенцій, щоб стримати подорожчання опалення та гарячої води в період опалювального сезону.