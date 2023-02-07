В Україні частково скасували пеню за невчасну оплату за газ: кому пощастить

Рішення уряду діятиме під час воєнного стану в Україні та ще протягом пів року після того, як воєнний стан скасують.

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Кабінет міністрів України затвердив Порядок підтвердження обставин, які є підставою для скасування неустойки (штрафу, пені) за невчасну оплату за газ. Про це йдеться у постанові №88 на Урядовому порталі.

Згідно з документом, підставою для не нарахування неустойки (штрафу, пені) за несвоєчасне проведення розрахунків за газ можуть бути такі обставини:

багатоквартирний будинок, у якому створено ОСББ, житлово-будівельний кооператив тощо, розміщувався на тимчасово окупованій території, що визначається згідно із Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України";

будівля розміщувалась (або розміщується) на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій;

щонайменше 30% загальної житлової площі будинку визнано непридатним для проживання унаслідок воєнних (бойових) дій.

Постанова стосується лише розрахунків, які здійснюються ОСББ, житлово-будівельними кооперативами, іншими уповноваженими співвласниками, які шляхом самозабезпечення містять системи автономного теплопостачання багатоквартирного будинку, що належать співвласникам на праві спільної сумісної власності у багатоквартирному будинку.

Рішення уряду діятиме під час воєнного стану в Україні та ще протягом пів року після того, як воєнний стан скасують.

Скільки українці платять за газ

У лютому 2023 року найнижчу ціну пропонує постачальник "Еру Людям" — 7,70 грн/куб. м. У газопостачальної компанії "Нафтогаз України", клієнтами якої є 98% українців, діє тариф 7,96 грн. Інші 7 постачальників встановили такі ціни:

Інші постачальники обрали такі тарифи:

ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" — 7,799 грн;

ТОВ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ — 7,99 грн;

ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;

ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" — 8,20 грн;

ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) — 8,46 грн;

ТМ "СВІТЛОГАЗ" (ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС") — 9,99 грн.

"Прикарпат Енерго Трейд" — 7,98 грн.

Нагадаємо, 1 лютого стало відомо, що НАК "Нафтогаз України" отримав безповоротний фінансовий грант у розмірі 200 млн євро. Гроші використовують для додаткової закупівлі газу.

Також Фокус розповідав, що буде з тарифами на комуналку після опалювального сезону.