Власти Днепра и НАБУ отсудили у Коломойского аэропорт, — Филатов

Городской голова надеется, что после войны в аэропорту начнут работать лоукостеры, а жители смогут воспользоваться их услугами по доступным ценам.

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Городской совет Днепра совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины отсудили у бизнесмена Игоря Коломойского городской аэропорт. Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов у себя на странице в Telegram.

Он отметил, что несколько месяцев назад мэрия города и представители НАБУ сообщили, что отсудили у Коломойского аэропорт, но история на этом не закончилась.

"Впрочем, те, кто разбирается в тонкостях юриспруденции, особенно в нашей стране, и особенно – на "юриспруденции" Игоря Валерьевича, были наполнены скепсисом относительно этого результата", – говорится в сообщении мэра.

Филатов заявил, что властям Днепра говорили о необходимости подождать, пока пройдет апелляция и приговор вступит в силу. Теперь власти города и НАБУ окончательно выиграли дело.

"Сейчас могу надеяться, что Коломойский больше не будет паразитировать на аэропорту города. И хотя впереди еще кассационный суд, убежден, что наш аэропорт уже вырван из его рук", – отметил он.

Филатов выразил надежду, что после войны лоукостеры смогут зайти в Днепр и жители города будут пользоваться услугами по доступным ценам.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 1 февраля сотрудники СБУ провели обыски у украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Сообщается, что силовики раскрыли масштабную схему присвоения 40 млрд грн бывшим менеджером компаний "Укрнафта" и "Укртатнафта".

Кроме того, Фокус ранее информировал, что 4 февраля городскому голове Борису Филатову пришло письмо из Калужской области. Россияне заявили о своем желании получить демонтированные советские памятники. Днепряне высмеяли инициативу оккупантов.