Влада Дніпра та НАБУ відсудили у Коломойського аеропорт, — Філатов

Міський голова сподівається, що після війни в аеропорту почнуть працювати лоукостери, а мешканці зможуть скористатися їхніми послугами за доступними цінами.

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Міська рада Дніпра спільно з Національним антикорупційним бюро України відсудили у бізнесмена Ігоря Коломойського міський аеропорт. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов у себе на сторінці у Telegram.

Він зазначив, що кілька місяців тому мерія міста та представники НАБУ повідомили, що відсудили у Коломойського аеропорт, але історія на цьому не закінчилася.

"Втім, ті, хто розуміється на тонкощах юриспруденції, особливо в нашій країні, і особливо – на "юриспруденції" Ігоря Валерійовича, були наповнені скепсисом щодо цього результату", – йдеться у повідомленні мера.

Філатов заявив, що владі Дніпра говорили про необхідність почекати, поки пройде апеляція і вирок набуде чинності. Тепер влада міста та НАБУ остаточно виграли справу.

"Зараз можу сподіватися, що Коломойський більше не паразитуватиме на аеропорту міста. І хоча попереду ще касаційний суд, переконаний, що наш аеропорт вже вирваний з його рук", – зазначив він.

Філатов висловив сподівання, що після війни лоукостери зможуть зайти до Дніпра і мешканці міста будуть користуватися послугами за доступними цінами.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 1 лютого співробітники СБУ провели обшуки в українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Повідомляється, що силовики розкрили масштабну схему присвоєння 40 млрд грн колишнім менеджером компаній "Укрнафта" та "Укртатнафта".

Крім того, Фокус раніше інформував, що 4 лютого міському голові Борису Філатову надійшов лист із Калузької області. Росіяни зголосилися отримати демонтовані радянські пам'ятники. Дніпряни висміяли ініціативу окупантів.