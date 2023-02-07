В Украине смягчили условия регистрации налоговых накладных: что изменилось

Президент подписал закон, которым, в частности, уменьшаются в несколько раз суммы штрафов за несвоевременную регистрацию налоговых накладных и/или расчетов корректировки в них.

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Для украинских предпринимателей уменьшили штрафы за несвоевременную регистрацию налоговых накладных или расчетов корректировки к ним. Размер штрафов стал меньшим почти в два раза. Соответствующий законопроект №8079 был подписан Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как изменились штрафы

2% суммы НДС – в случае, если налоговая накладная была подана на 15 календарных дней позже;

5% – за нарушение срока от 16 до 30 дней;

10% – от 31 до 60 дней;

15% – от 61 до 365 дней; ️

25% – на 366 и более календарных дней.

Также были продлены сроки регистрации налоговых накладных. Теперь на регистрацию дается от 3 до 5 дней. Отметим, что принятые нормы будут действовать в Украине в период военного положения и в течение шести месяцев после его отмены.

Кроме того, как сообщил председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев, Верховная Рада проголосовала за законопроект №6085 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно электронной идентификации и электронных доверительных услуг. Это значит, что предпринимателям сократили сроки проверки по возмещению НДС (Налог на добавленную стоимость) до 30 дней.

"Это еще один, далеко не последний шаг в совершенствовании системы администрирования налоговых накладных", — подчеркнул политик.

Отметим, что сейчас, согласно статье 200.11 Налогового кодекса, у контрольного органа есть право в течение 60 календарных дней, следующих за конечным сроком подачи налоговой декларации (или после дня ее фактической подачи) провести документальную проверку налогоплательщика.

Кто и когда имеет право на возмещение НДС

Возмещение НДС – это процесс, когда государство компенсирует сумму НДС, которая была уплачена в стоимость приобретенных товаров, работ, услуг. Согласно Закону Украины "О налоге на добавленную стоимость", получить компенсацию могут все плательщики НДС, как юрлица, так и физлица, если в декларации сумма налогового кредита превысила налоговое обязательство.

Компенсация может быть как денежной, так и путем взаимозачета – погашения налогового долга или зачет в уплату других налогов. При этом право на возмещение не зависит от:

суммы НДС;

срока регистрации плательщиком НДС;

срока существования субъекта хозяйствования.

Ранее Фокус рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 6 февраля, подписал законопроект об отмене налоговых льгот для игорного бизнеса. Теперь игорный бизнес не может пользоваться упрощенной системой налогообложения

Также напомним, что МВФ призывает Украину отказаться от мер, сокращающих налоговые поступления.