В Україні пом'якшили умови реєстрації податкових накладних: що змінилося

Президент підписав закон, яким, зокрема, зменшуються у кілька разів суми штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних та/або розрахунків коригування у них.

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Для українських підприємців зменшили штрафи за невчасну реєстрацію податкових накладних чи розрахунків коригування до них. Розмір штрафів став меншим майже вдвічі. Відповідний законопроєкт №8079 було підписано Президентом України Володимиром Зеленським.

Як змінилися штрафи

2% суми ПДВ — у разі, якщо податкову накладну було подано на 15 календарних днів пізніше;

5% — за порушення терміну від 16 до 30 днів;

10% — від 31 до 60 днів;

15% — від 61 до 365 днів; ️

25% — на 366 і більше календарних днів.

Також продовжено терміни реєстрації податкових накладних. Тепер на реєстрацію подається від 3 до 5 днів. Зазначимо, що прийняті норми діятимуть в Україні у період воєнного стану та протягом шести місяців після його скасування.

Крім того, як повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №6085 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг. Це означає, що підприємцям скоротили терміни перевірки щодо відшкодування ПДВ (Податок на додану вартість) до 30 днів.

"Це ще один, далеко не останній крок у вдосконаленні системи адміністрування податкових накладних", — наголосив політик.

Зазначимо, що зараз, згідно зі статтею 200.11 Податкового кодексу, контрольний орган має право протягом 60 календарних днів, наступних за кінцевим терміном подання податкової декларації (або після дня її фактичного подання) провести документальну перевірку платника податків.

Хто і коли має право на відшкодування ПДВ

Відшкодування ПДВ — це процес, коли держава компенсує суму ПДВ, яку було сплачено у вартість придбаних товарів, робіт, послуг. Відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість", отримати компенсацію можуть усі платники ПДВ, як юрособи, так і фізособи, якщо у декларації сума податкового кредиту перевищила податкове зобов'язання.

Компенсація може бути як грошовою, так і шляхом взаєморозрахунків — погашення податкового боргу чи залік на сплату інших податків. При цьому право на відшкодування не залежить від:

суми ПДВ;

строку реєстрації платником ПДВ;

строку існування суб'єкта господарювання.

Раніше Фокус розповідав, що президент України Володимир Зеленський у понеділок, 6 лютого, підписав законопроєкт про скасування податкових пільг для грального бізнесу. Тепер гральний бізнес не може користуватися спрощеною системою оподаткування

Також нагадаємо, що МВФ закликає Україну відмовитися від заходів, які скорочують податкові надходження.