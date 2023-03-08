Кризи немає: Гетманцев пояснив, як вирішили проблему блокування податкових накладних

Після перегляду алгоритмів програми СМКОР блокування податкових накладних вже майже не відбувається, тобто, ситуація стабілізувалась, повідомив голова податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

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Міністерство фінансів України змінило алгоритми спеціальної програми СМКОР, через яку наприкінчі 2022 року було багато скарг на блокування податкових накладних. Але проблему вже вирішили. Про це Фокусу в інтерв’ю розповів народний депутат, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Податкова не блокує податкові накладні, блокує програма, яка працює відповідно до постанови Кабміну, а постанову розробляє Мінфін. Алгоритми програми були змінені в жовтні. Напевно, час обраний не найкраще, це призвело до збільшення блокувань вдвічі – з 0,8% до 1,7% від усіх накладних. Не зупинка 50% бізнесу, ні, такого не сталось. Але я визнаю, що проблема була. Ми підключились, провели багато зустрічей, з 11 січня ситуація вже була покращена – набула чинності нова постанова Кабміну. В січні вже у нас було 0,9% заблокованих накладних, а за лютий – 0,7% накладних. Тобто ситуація стабілізувалась", — повідомив Данило Гетманцев.

За його словами, система електронного адміністрування ПДВ автоматично виявляє ризики несплати ПДВ у діяльності компаній за зовнішніми ознаками операцій. Проте, якщо накладна заблокована, це не означає, що підприємство вчиняє шахрайські дії, а лише те, що система побачила ризик.

"Щоб вийти з блокування, потрібно подати документи, пояснити, що ризику нема. Остання зміна алгоритмів програми була в 2020 році. Коли алгоритми змінюються, уклоністи їх прораховують, і підлаштовують дані таким чином, щоб не підпадати під ознаки ризиковості. Щоб не допустити цього, Мінфін час від часу має змінювати алгоритми. Програма не може бути сталою, її потрібно змінювати. Але чи треба було робити це в жовтні 2022 року? Напевно, ні. Але колись це все рівно потрібно було робити. Зараз криза вирішена. Ми працюємо, щоб доопрацювати систему, і щоб довести відсоток блокування до 0,2%", — розповів Данило Гетманцев.

Як повідомляв Фокус, після набрання чинності постанови Кабміну №1154, у листопаді 2022 року майже вдвічі зросла кількість заблокованих податкових накладних.

Раніше у авторській колонці експертка Олександра Томашевська повідомляла, що уникнути блокування накладних неможливо: точні критерії для блокування податкових накладних невідомі, оскільки при оприлюдненні усіх ризиків будуть шанси їх обходити.