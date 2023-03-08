Кризиса нет: Гетманцев объяснил, как решили проблему блокировки налоговых накладных

После пересмотра алгоритмов программы СМКОР блокировки налоговых накладных уже почти не происходит, то есть ситуация стабилизировалась, сообщил глава налогового комитета ВРУ Данил Гетманцев.

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Министерство финансов Украины изменило алгоритмы специальной программы СМКОР, из-за которой в конце 2022 года было много жалоб на блокировку налоговых накладных. Но проблему уже решили. Об этом Фокусу в интервью рассказал народный депутат, глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

"Налоговая не блокирует налоговые накладные, блокирует программа, которая работает в соответствии с постановлением Кабмина, а постановление разрабатывает Минфин. Алгоритмы программы были изменены в октябре. Наверное, время выбрано не лучшее, это привело к увеличению блокировок вдвое — с 0,8% до 1,7% от всех накладных. Не остановка 50% бизнеса, нет, такого не произошло. Но я признаю, что проблема была. Мы подключились, провели много встреч, с 11 января ситуация уже была улучшена — вступило в силу новое постановление Кабмина. В январе уже у нас было 0,9% заблокированных накладных, а за февраль — 0,7% накладных. То есть, ситуация стабилизировалась", — сообщил Данил Гетманцев.

По его словам, система электронного администрирования НДС автоматически выявляет риски неуплаты НДС в деятельности компаний по внешним признакам операций. Однако, если накладная заблокирована, это не значит, что предприятие совершает мошеннические действия, а только то, что система увидела риск.

"Чтобы выйти из блокировки, нужно подать документы, объяснить, что риска нет. Последнее изменение алгоритмов программы было в 2020 году . Когда алгоритмы меняются, уклонисты их просчитывают, и подстраивают данные таким образом, чтобы не подпадать под признаки рисковости. Чтобы не допустить этого, Минфин время от времени должен менять алгоритмы Программа не может быть постоянной, ее нужно менять Но надо ли было делать это в октябре 2022 года? Наверное, нет. Но когда-то это все равно нужно было делать. Сейчас кризис разрешен. Мы работаем, чтобы доработать систему и довести процент блокировки до 0,2%", — рассказал Данил Гетманцев.

Как сообщал Фокус, после вступления в силу постановления Кабмина №1154, в ноябре 2022 года почти вдвое возросло количество заблокированных налоговых накладных.

Ранее в авторской колонке эксперт Александра Томашевская сообщала, что избежать блокировки накладных невозможно: точные критерии для блокировки налоговых накладных неизвестны, поскольку при обнародовании всех рисков будут шансы их обходить.