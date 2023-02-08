Реформирование энергосистемы: как Украина может обеспечить себе бесперебойное электроснабжение

Стабильное энергоснабжение после обстрелов сохраняется только в районах с небольшими частными электростанциями – ветряными, солнечными и биогазовыми. В этом новый принцип построения украинской энергетики: множество мелких электростанций, объединенных в общую децентрализованную сеть.

Related video

Из-за постоянных массированных обстрелов России, которым подвергается энергоинфраструктура, Украине приходится проводить реформирование энергосистемы ускоренными темпами. В первую очередь необходимо провести децентрализацию энергетического наследия СССР. Явственно наметился крен в сторону зеленой энергетики: большинство новых мощностей относятся к т.н. экологически чистым. Об этом пишет журналист-обозреватель Денис Стаджи.

Как отмечается, советская система была чрезмерно централизованной, с чем были сопряжены риски еще до начала полномасштабной войны с РФ. Стабильное энергоснабжение после очередного обстрела сохраняется только в тех районах, где есть небольшие частные электростанции – ветряные, солнечные, биогазовые. Новый принцип построения украинской энергетики именно таким и должен быть: множество мелких электростанций, приближенных к потребителям и объединенных в общую децентрализованную сеть.

Сейчас хозяйства пытаются переходить на новые – возобновляемые и дешевые – источники энергии. Используют котлы, работающие на дровах, щепках и соломе. Эти системы не стоит считать устаревшими – они наоборот самые инновационные. В частности, об этом рассказывал в прошлом году директор украинской фирмы, которая производит и устанавливает твердотопливные котлы. Такими пользуется одна из школ.

"Это мегаваттник, заботится о нем местный фермер. Он дает солому, обслуживает, ему государство платит по счетчику. Эффект поражает: школа большая, зимой в спортзале дети в трусах тренируются, директор школы иногда звонит фермеру: убавь тепла, жарко", — рассказал директор.

По его словам, эта школа платит за тепло гораздо меньше других. Он отметил, что несправедливо говорить, что "отопление соломой – это каменный век". Сегодня в Дании 17 тысяч котлов на соломе. Копенгаген отапливается электростанцией на соломе. Таким котлом, которым располагает школа, можно обогреть 4500 квадратных метров.

Михаил Бернацкий, основатель ООО "Рост Агро" в Полтавской области также рассказал, что при выборе котлов на альтернативном отоплении необходимо обращать внимание на те, которые без теплообменников. Он считает, что наиболее удобно использовать такое сырье, как древесная щепа, гранулы и пеллеты.

То, что наша страна производит большое количество органики, которая может стать отличным источником энергии, хорошо понимают уже и во власти. 17 июля 2022 первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий рассказал: "Сельское хозяйство является источником сырья для производства различных видов биотоплива – от биометана до твердых видов биотоплива. Вместе с Министерством финансов и другими ведомствами мы поддерживали развитие биоэтанола. Принят законопроект №7401, позволяющий не только активнее производить технические и пищевые спирты, но и биоэтанол. Могут быть как культуры, непосредственно выращиваемые на полях, так и отходы животноводства и растениеводства".

Иначе говоря, наращивание производства топлива из сельхозсырья представляется одним из приоритетных направлений работы Министерства. То, что раньше считалось производственными отходами и не использовалось, теперь может стать способом создания дополнительной прибавочной стоимости.

Перспективным направлением также выглядит выращивание энергетических растений, то есть древесного сырья для производства щепы, пеллет и дров. В Украине такими растениями могут быть ива прутовидная, орешник, рябина, тополь и ива, а древесину можно собирать каждые 4-7 лет.

Альтернативный способ — выращивание травянистых культур, их тоже можно перерабатывать в топливо. Это мискантус, просо прутьевидное, бодяк и коровяк. К тому же, энергоплантации улучшат почвы, и это повысит ценность земельных участков. Производить для этого можно также и техническую коноплю.

"Актуальными остаются планы по декарбонизации энергетики и "зеленой" трансформации. Война сделала эти вызовы еще более безотлагательными", – заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Политик считает, что российские атаки заставляют страну быстро построить децентрализованную энергетическую систему, которая будет не столь уязвима к обстрелам.

Украина обладает наибольшим потенциалом развития возобновляемой энергетики среди стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Экс-руководитель Секретариата Энергетического сообщества Янез Копач считает, что Украина – это европейская Саудовская Аравия возобновляемых источников. После победы у нас будет возможность построить самую современную и экологическую энергосистему в мире.

Ранее Фокус разбирался в том, как выживает "зеленая" энергетика во время войны. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) — тенденция последних десяти лет. В последние годы в Украине активно строились такие станции, благодаря инвестициям и особому "зеленому тарифу".

Напомним, что, по данным Минэнерго, Украина лишилась почти всей зеленой энергетики из-за масштабного российского вторжения