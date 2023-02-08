Реформування енергосистеми: як Україна може забезпечити собі безперебійне електропостачання

Стабільне енергопостачання після обстрілів зберігається лише в районах з невеликими приватними електростанціями – вітряними, сонячними та біогазовими. У цьому полягає новий принцип побудови української енергетики: безліч дрібних електростанцій, об'єднаних у спільну децентралізовану мережу.

Related video

Через постійні масовані обстріли Росії по критичній інфраструктурі України доводиться проводити швидке реформування енергосистеми. У першу чергу треба децентралізувати те, що дісталося Україні в спадок від СРСР. Тепер можна спостерігати зелений перехід – більшість нових потужностей відносять до екологічно чистих. Про це пише журналіст-оглядач Денис Стаджи на сайте "Цензор".

Як зазначається, радянська система була вкрай централізована, що ще до початку повномасштабної війни було загрозою. Тепер стабільне енергопостачання після обстрілів зберігається лише в тих місцях, де працювали невеликі приватні електростанції – вітряні, сонячні, біогазові тощо. Новий принцип побудови української енергетики саме таким і має бути: безліч дрібних електростанцій, які наближені до споживачів та об’єднаних у спільну децентралізовану мережу.

Наразі господарства намагаються переходити на нові – відновлювані та дешеві – джерела енергії. Використовують котли, які працюють на дровах, трісці та соломі. Ці системи не можна вважати застарілими – вони навпаки найінноваційніші. Зокрема про це розповідав тогорік директор української фірми, яка виробляє та встановлює твердопаливні котли. Такими користується одна зі шкіл.

"Це мегаваттник, опікується ним місцевий фермер. Він дає солому, обслуговує, йому держава платить по лічильнику. Ефект вражає: школа велика, взимку у спортзалі діти у трусах тренуються, директор школи іноді дзвонить фермеру: зменш тепло, жарко", — розповів директор.

За його словами, ця школа платить за тепло набагато менше, ніж інші. Він зазначив, що несправедливо казати, що "опалювання соломою – це кам’яний вік". Сьогодні в Данії 17 тисяч котлів на соломі. Копенгаген опалюється електростанцією на соломі. Таким котлом, який має школа, можна обігріти 4500 квадратних метрів.

Михайло Бернацький, засновник ТОВ "Рост Агро", що на Полтавщині, також розповів, що при виборі котлів на альтернативному опаленні необхідно звертати увагу на ті, що не мають теплообмінників. Він вважає, що найбільш зручно використовувати дерев’яну щепу, гранулу та пелети.

Те, що наша країна виробляє велику кількість органіки, яка може стати чудовим джерелом енергії, добре розуміють вже і у владі. 17 липня 2022 року перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький розповів: "Сільське господарство є джерелом сировини для виробництва різних видів біопалива – від біометану до твердих видів біопалива. Разом з Міністерством фінансів та іншими відомствами ми підтримували розвиток біоетанолу. Прийнято законопроект №7401, який дозволяє не тільки активніше виробляти технічні та харчові спирти, але й біоетанол. Можуть бути як культури, які безпосередньо вирощують на полях, так і відходи тваринництва та рослинництва".

Таким чином нарощування виробництва палива із сільгоспсировини є одним із пріоритетних напрямків роботи Міністерства наразі. Те, що раніше вважалося виробничими відходами і не використовувалося, тепер може стати способом створення додаткової доданої вартості.

Перспективним напрямком також є вирощування енергетиних рослин, тобто деревної сировини для виробництва подрібнено деревинї, або скі́пи, пелетів та дров. В Україні такими рослинами можуть бути прутоподібна верба, ліщина, горобина, тополя та верба, а деревину можна збирати кожні 4-7 років.

Альтернативним способом є вирощування трав'янистих культур, їх теж можна переробляти на паливо. Це міскантус, просо прутоподібне, бодяк і коров'як. До того ж, енергоплантації покращать ґрунти і це підвищить цінність земельних ділянок. Виробляти для цього можна також технічну коноплю.

"Актуальними залишаються плани декарбонізації енергетики та "зеленої" трансформації. Війна зробила ці виклики ще більш невідкладними", — розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Політик вважає, що російські атаки змушують країну швидко побудувати децентралізовану ененргетичну систему, яка буде не такою вразливою до нападів.

Україна має найбільший потенціал розвитку відновлюваної енергетики серед країн Центральної і Південно-Східної Європи. Екс-керівник Секретаріату Енергетичного співтовариства Янез Копач вважає, що Україна – це європейська Саудівська Аравія відновлюваних джерел. Після перемоги у нас є можливість побудувати найсучаснішу та найекологічнішу енергосистему у світі.