Украина лишилась почти всей зеленой энергетики из-за войны, — Минэнерго

Потери в ветряной энергетике составляют 90%, а энергии, вырабатываемой солнечными батареями, стало меньше почти на 50%, заявил министр энергетики Герман Галущенко.

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Украина почти полностью почти полностью потеряла возможности генерировать энергию при помощи ветра, а потери в солнечной энергетике составляют до 50%. Причиной этому стала полномасштабная война РФ против Украины, и, в частности, оккупация российскими войсками южных регионов страны. Об этом в эфире канала "Мы — Украина" сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Зеленая энергетика — наиболее пострадавшая отрасль энергетики. На юге основная часть. Мы потеряли где-то 90% ветра и приблизительно 40-50% солнца. Это, безусловно, огромные потери", — отметил чиновник.

При этом глава Минэнерго заявил, что Украина с точки зрения "зеленой энергетики" обладает большим потенциалом — в частности, это касается ветряной энергетики. Этот потенциал будет реализован заверил Галущенко, добавив, что в этом заинтересованы и другие страны Европы.

"11% всей энергетики до начала полномасштабной войны составляла именно зеленая энергетика. На 30-й год — [планировали] как минимум 25%. После победы с учетом тех разрушений, которые были нанесены, мы, может, еще по-другому посмотрим и увеличим этот процент", — добавил министр.

[ + – ] Герман Галущенко: "Зеленая энергетика — наиболее пострадавшая отрасль"

Напомним, ранее в Центре исследований энергетики заявили, что украинцам жить в условиях экономии электроэнергии на фоне регулярных обстрелов инфраструктуры войсками РФ придется в течение по меньшей мере нескольких месяцев.

Также мы писали, что сегодня президент Владимир Зеленский сообщил о восстановлении возможности электроснабжения в регионах, которые пострадали от ракетных ударов российских Вооруженных сил 22 октября.